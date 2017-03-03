Ненормированный рабочий день: как компенсируется и подразумевает ли работу в выходные

Новости Беларуси. Что должен знать человек, когда соглашается на труд с ненормированным рабочим днём, рассказали в программе «Открытый разговор».

Анатолий Гольдберг, финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Ненормированный рабочий день – если наниматель просит выйти работника на работу с этими условиями, то ему не нужно согласие самого работника и не нужно согласие профсоюзной организации.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, на работу можно вызвать в любое время суток.

Анатолий Гольдберг:

В любое время суток. Единственное, что оно точно не подлежит компенсации по оплате, а подлежит компенсации дополнительного отпуска

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Если наниматель привлекает работников к работе в выходной день, он говорит: «У тебя ненормированный рабочий день, ты не имеешь мне права отказать». Это не так. Работа в выходной день и в праздничные дни, и в государственные праздники не подпадает под понятие ненормированного рабочего дня.

Работа в выходной день может производиться только лишь с согласия самого работника.

Илона Волынец, СТВ:

Так есть продолжительность у ненормированного рабочего дня?

Кирилл Азаренко:

Моя позиция такая: что статью о ненормированном рабочем дне в Трудовом кодексе желательно бы отменить. Потому что она не носит справедливый характер. Компенсацию человек, на самом деле, получает – в год 7 дополнительных дней к отпуску, но, к примеру, а агропромышленном комплексе у нас переработка доходит и до 500 часов, и 600 часов в году. Поэтому – тут нет справедливости.