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Ненормированный рабочий день: как компенсируется и подразумевает ли работу в выходные

03 марта 2017 16:46
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Новости Беларуси. Что должен знать человек, когда соглашается на труд с ненормированным рабочим днём, рассказали в программе «Открытый разговор».

Анатолий Гольдберг, финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Ненормированный рабочий день – если наниматель просит выйти работника на работу с этими условиями, то ему не нужно согласие самого работника и не нужно согласие профсоюзной организации.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, на работу можно вызвать в любое время суток.

Анатолий Гольдберг:
В любое время суток. Единственное, что оно точно не подлежит компенсации по оплате, а подлежит компенсации дополнительного отпуска

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Если наниматель привлекает работников к работе в выходной день, он говорит: «У тебя ненормированный рабочий день, ты не имеешь мне права отказать». Это не так. Работа в выходной день и в праздничные дни, и в государственные праздники не подпадает под понятие ненормированного рабочего дня.

Работа в выходной день может производиться только лишь с согласия самого работника.

Илона Волынец, СТВ:
Так есть продолжительность у ненормированного рабочего дня?

Кирилл Азаренко:
Моя позиция такая: что статью о ненормированном рабочем дне в Трудовом кодексе желательно бы отменить. Потому что она не носит справедливый характер. Компенсацию человек, на самом деле, получает – в год 7 дополнительных дней к отпуску, но, к примеру, а агропромышленном комплексе у нас переработка доходит и до 500 часов, и 600 часов в году. Поэтому – тут нет справедливости.

Рабочий день – можно ли его сократить и что положено за переработки?

# общество # Трудовые отношения

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