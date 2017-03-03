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Что будет на Марше милиции на проспекте Независимости 4 марта?

03 марта 2017 15:58
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В день 100-летия милиции Беларуси, 4 марта, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД примут участие в торжественном марше на проспекте Независимости.

После шествия руководство МВД проведет серию встреч с делегациями правоохранительных органов иностранных государств. Слова поздравления в юбилей ведомства белорусским стражам порядка выскажут гости из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана и других стран.

Что будет на Марше милиции на проспекте Независимости 4 марта?-1

Фото: с сайта МВД

Праздничные мероприятия, посвященные Дню милиции, также пройдут во всех территориальных органах внутренних дел.

ПЛАН 
торжественных мероприятий, посвященных 100-летию 
белорусской милиции

Что будет на Марше милиции на проспекте Независимости 4 марта?-4

Фото: БЕЛТА

3 марта, пятница
16:30-17:30 
Дворец Республики 
Торжественное собрание и праздничный концерт
4 марта, суббота
10:00 
пр-т Независимости 
Проведение торжественного марша, посвященного 100-летию милиции Беларуси

# общество # Игорь Шуневич # Праздники

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