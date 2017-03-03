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Сотрудник заболел в командировке: как это оплачивается?

03 марта 2017 16:45
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Новости Беларуси. Какие бывают нюансы в командировках, рассказали в программе «Открытый разговор».

Анатолий Гольдберг, финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Если человек заболел и у него есть подтверждающий документ – листок нетрудоспособности, то в этом случае срок болезни и срок нетрудоспособности не входят в срок командировки, выполнение им служебного задания. Поэтому заработная плата во время болезни не сохраняется, но человеку выплачивается социальными органами его пособие по нетрудоспособности

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# общество # Трудовые отношения

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