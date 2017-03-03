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Могут ли в Беларуси ввести 6-часовой рабочий день?

03 марта 2017 16:49
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Новости Беларуси. В Швеции некоторым специалистам разрешили трудиться всего по 6 часов в день. Врачи – за, наниматели – против. Стоит ли белорусам пробовать сократить рабочее время, рассказали в программе «Открытый разговор».

Анатолий Гольдберг, финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Сегодня, к сожалению, мы не можем перейти, потому что наша производительность требует, чтобы нахождение на работе составляло минимум 8 часов. Для того, чтобы республика смогла производить определённый валовой продукт, чтобы его можно было реализовывать, нам сегодня необходимо такое время.

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Негативно отношусь в том плане, чтобы у нас провести такой эксперимент, потому что, зная, как на практике это всё у нас происходит. Может случиться так, что человеку будут и платить за 6 часов. И, соответственно, его доходная часть снизится. 

Рабочий день – можно ли его сократить и что положено за переработки?

# общество # Трудовые отношения

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