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Сколько часов отсутствия на работе считаются прогулом?

03 марта 2017 16:47
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Новости Беларуси. Можно ли отсутствовать в рабочее время и сколько, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
Если работник будет отсутствовать на работе, то у нанимателя появляется право наказать его. Если он отсутствовал до 3 часов, то может применить к нему замечание, либо выговор. В случае, если установят, что работник отсутствовал более 3 часов – это будет подпадать под понятие «прогул». За прогул наниматель имеет право расторгнуть трудовые отношения по своей инициативе с этим работником.

Рабочий день – можно ли его сократить и что положено за переработки?

# общество # Трудовые отношения

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