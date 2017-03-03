Сколько часов отсутствия на работе считаются прогулом?

Новости Беларуси. Можно ли отсутствовать в рабочее время и сколько, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Если работник будет отсутствовать на работе, то у нанимателя появляется право наказать его. Если он отсутствовал до 3 часов, то может применить к нему замечание, либо выговор. В случае, если установят, что работник отсутствовал более 3 часов – это будет подпадать под понятие «прогул». За прогул наниматель имеет право расторгнуть трудовые отношения по своей инициативе с этим работником.