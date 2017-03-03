Квадрокоптеры, видеорегистраторы и квадроциклы: какой техникой пользуется современная милиция

Новости Беларуси. «Век на страже правопорядка»: юбилейную дату 4 марта отмечает белорусский милиция.

Лучших правоохранителей Минщины наградили в Молодечно.

За достойный труд отметили сотрудников районных отделов и областного управления. Среди главных достижений – повышение раскрываемости преступлений.

В сельской местности – борьба с самогоноварением.

Главная же награда в профессиональный праздник – благодарность жителей и повышение доверия к людям в форме. К юбилейным торжествам присоединились в сюжете программы «Минщина» на СТВ.