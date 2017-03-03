Могут ли матери троих детей сократить рабочий день?

Новости Беларуси. Если сотрудник воспитывает троих детей в возрасте до 14 лет, может ли он рассчитывать на сокращённый рабочий день, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:

Трудовым кодексом предусмотрено, что лица, имеющие детей до 16 лет, троих и более, имеют право на свободный от работы день в неделю, оплачиваемый. Речь не идёт о сокращённом рабочем дне. Речь идёт о дополнительном дне в неделю.