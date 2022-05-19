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Пётр Петровский: «Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня»

19 мая 2022 16:33
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«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Вы представляете, делиться ракетными компетенциями – это какой уровень доверия между Президентом и странами? То есть ушли все эти вот болтунцы, суздальцевы, которые всякую дрянь и дребедень рассказывают постоянно. И вот уже ракетными компетенциями с нами готовы делиться.  

Пётр Петровский: «Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня»-1

Петр Петровский, политолог:  
Почему я это и сравниваю. Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня фактически. То, что Россия предоставляет нам такие компетенции, значит у нее, в отличие от сумасшедших болтунцов, нет претензий к Беларуси. Более того, позиция Республики Беларусь по всем пунктам полностью соответствует интересам Российской Федерации. А Российская Федерация на свой счет учитывает суверенитет, независимость Республики Беларусь. Вообще, благодаря ядерному зонтику России, давайте так говорить, мы вообще выжили как суверенное и независимое государство.

Смотрите, Григорий, 1999 год. Что тогда наши вот эти оголтелые, оппозиция говорила: а давайте повторим югославский сценарий в Беларуси. И что?  

Пётр Петровский: «Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня»-4

Григорий Азаренок:  
Призывали к интервенции против Беларуси.  

Петр Петровский:  
Да. К бомбардировкам, бомбежкам. Почему? Потому что они хотели тем самым обвинить в бомбежках НАТО белорусское руководство и произвести здесь цветной госпереворот. У них это не вышло. Почему? Потому что был ядерный зонтик. Если бы не было ядерного зонтика, что там тем же самым американцам взяли вот так...  

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