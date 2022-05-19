Пётр Петровский: «Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня»

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы представляете, делиться ракетными компетенциями – это какой уровень доверия между Президентом и странами? То есть ушли все эти вот болтунцы, суздальцевы, которые всякую дрянь и дребедень рассказывают постоянно. И вот уже ракетными компетенциями с нами готовы делиться.

Петр Петровский, политолог:

Почему я это и сравниваю. Лукашенко и Путин – это как Сталин и Мао Цзэдун сегодня фактически. То, что Россия предоставляет нам такие компетенции, значит у нее, в отличие от сумасшедших болтунцов, нет претензий к Беларуси. Более того, позиция Республики Беларусь по всем пунктам полностью соответствует интересам Российской Федерации. А Российская Федерация на свой счет учитывает суверенитет, независимость Республики Беларусь. Вообще, благодаря ядерному зонтику России, давайте так говорить, мы вообще выжили как суверенное и независимое государство. Смотрите, Григорий, 1999 год. Что тогда наши вот эти оголтелые, оппозиция говорила: а давайте повторим югославский сценарий в Беларуси. И что?