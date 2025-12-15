Время исполнения желаний! Марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси

Забота – именно это слово становится движущей силой тех, кто хочет поддержать, порадовать и подарить сказку для детей, которые в этом особенно нуждаются. Благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси. Это время исполнения заветных желаний. Доброй традиции уже три десятка лет. И в этом году количество участников максимальное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности у Анны Корльчук.

Марафон добра вновь начинает свое путешествие по стране. Уже 30 лет благотворительная эстафета «Наши дети» дарит радость юному поколению белорусов. В этом году отправной точкой праздника стал Гомельский дворцово-парковый ансамбль, который превратился в «Академию добрых дел». Под руководством ее ректора – самого Деда Мороза – ребята прошли квест, чтобы получить зачеты и долгожданные подарки. Взамен девочки и мальчики дарили новогодние пожелания. На торжественную церемонию пригласили 350 детей из разных уголков юго-восточного региона. А в режиме онлайн к ним присоединились ровесники из других областей Беларуси.

Брестский регион по традиции собрал юных гостей в Беловежской пуще. Дыхание зимних праздников здесь ощущается по-особенному волшебно. Первыми пущанскому Деду Морозу вручили письма с заветными желаниями победители международных и республиканских олимпиад, спортсмены и активисты. В хоровод вместе с ними стали дети, оставшиеся без родительской опеки, малыши из многодетных и малообеспеченных семей. Те, кому так необходима двойная порция заботы и внимания.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Постараемся охватить всех детей. В первую очередь распланирована работа встретиться с теми детьми, которые по состоянию здоровья сегодня находятся в местах оздоровления. Хочется делать добро, и очень здорово, что практически все промышленные предприятия принимают в этом активное участие.

В Минской области марафон «Наши дети» открыли арт-фестивалем «Зажигаем звезды». Старосверженский центр культуры собрал около 500 талантливых ребят, которые показали свое мастерство в семи номинациях. Вокал, хореография и театральное искусство – лучшие 16 номеров получили путевку в финал. Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Практика доказала, что вся детвора страны открытие акции «Наши дети» ждет. Подтверждение этому – огромное количество творческих работ наших ребят, ребят с особенностями психофизического развития, которые в течение года на эту финальную выставку готовят свои работы, чтобы представить их и получить заслуженные награды. Из скромной инициативы, которая появилась в 1995 году, «Наши дети» стали национальной традицией, к которой присоединяется все больше людей с чуткими сердцами. В этом году к благотворительному марафону подключились 160 предприятий и организаций.