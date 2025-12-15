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В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны

15 декабря 2025 18:34
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Середина декабря, месяца, когда все находятся в ожидании чудес. И даже отсутствие снега не помеха для радости. Ведь сегодня Минск официально вступил в новогоднюю сказку! В белорусской столице торжественно зажгли огни на главной новогодней елке страны, знаменуя старт праздничного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Октябрьской площади собрались тысячи горожан (семьи с детьми, молодежь, пожилые пары), чтобы стать свидетелями одного из самых ярких событий сезона.

Как праздник пришел в столицу, посмотрела Виолетта Шаблинская.

В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны-2

Виолетта Шаблинская, корреспондент:
Искрящиеся гирлянды, яркие украшения и сказочные персонажи. Минск официально вступил в самую волшебную пору года. Главная елка страны засияла разноцветными огнями.

В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны-4

К украшению символа Нового года подошли с особым вниманием. Елка укутана в световую шаль длиной 4 тысячи метров, а главным дополнением наряда стали золотые шары.

В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны-6

Дед Мороз и Снегурочка вместе с жителями и гостями столицы устроили настоящий праздник.

В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны-8

Центральным элементом на Октябрьской площади стала грандиозная инсталляция «12 месяцев» – ансамбль из 12 сияющих арок, символизируют переход из старого года в новый.

В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны-10

Александр Воробцов, директор УП Мингорисполкома «Мингорсвет»:
География развития иллюминационного освещения разнообразна по городу. И сегодня мы активно развиваем это направление городского благоустройства не только в центральной части города, но также и в микрорайонах города. Режимом работы предусмотрено ежедневное включение – с момента включения наружного освещения городского. И работать оно будет до полуночи. Предполагается работа до 15 января. Помимо этого, в новогоднюю ночь, в рождественские праздники предполагается работа иллюминационного освещения круглую ночь. 

Подробности смотрите в видео. 

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