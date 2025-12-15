В Минске торжественно зажглась главная ёлка страны

Середина декабря, месяца, когда все находятся в ожидании чудес. И даже отсутствие снега не помеха для радости. Ведь сегодня Минск официально вступил в новогоднюю сказку! В белорусской столице торжественно зажгли огни на главной новогодней елке страны, знаменуя старт праздничного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Октябрьской площади собрались тысячи горожан (семьи с детьми, молодежь, пожилые пары), чтобы стать свидетелями одного из самых ярких событий сезона. Как праздник пришел в столицу, посмотрела Виолетта Шаблинская.

Виолетта Шаблинская, корреспондент:

Искрящиеся гирлянды, яркие украшения и сказочные персонажи. Минск официально вступил в самую волшебную пору года. Главная елка страны засияла разноцветными огнями.

К украшению символа Нового года подошли с особым вниманием. Елка укутана в световую шаль длиной 4 тысячи метров, а главным дополнением наряда стали золотые шары.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с жителями и гостями столицы устроили настоящий праздник.

Центральным элементом на Октябрьской площади стала грандиозная инсталляция «12 месяцев» – ансамбль из 12 сияющих арок, символизируют переход из старого года в новый.