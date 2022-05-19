Понадобятся только пряники, сметана и сахар. Готовим простейший домашний торт

Кофепауза в удовольствие. В поисках божественного десерта мы отправились к многодетной семье Ивановых. На их пряничный тортик гости слетаются, как на нектар. Быстро и вкусно.

Татьяна Иванова, многодетная мама:

Для нашей большой семьи нам нужно три пачки пряников, две пачки сметаны и 3-4 столовые ложки сахара. Не нужно выпекать, все ингредиенты готовые. Напоминает торты, которые в магазине. Даже повкуснее, потому все продукты натуральные, нет всяких растительных добавок.

Пряники желательно брать округлой формы – удобнее будет выкладывать. Мы выбрали шоколадные с черносливом – на вкус и цвет. Добавляем в сметану четыре столовые ложки сахара, взбиваем. Нежнейший крем готов. Татьяна Иванова:

Разрезаем пряники вдоль, и разрезанным кладем вверх, чтобы крем хорошо пропитал эти пряники, а торт получился сочный и вкусный.

Чем больше будет слоев в пряничном домике, тем аппетитнее будет результат. Хорошенько пропитываем первый слой сметанным кремом. Затем выкладываем второй, и дальше по списку. Татьяна Иванова:

По времени где-то часик постоит, хотя можно сразу его кушать, потому что, если пряники свежие, он пропитывается быстро. Последний слой уже разрезанной стороной вниз кладем, чтобы гладенькая была поверхность.

Украшайте посыпками-желатинками, радуйте глаз. Кстати, не нужно тратить время на разрезание. Каждый пряничек – готовая порция. Любовь с первого кусочка. Приглашаем к столу.