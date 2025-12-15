В Минске прошёл большой бизнес-завтрак МТС Product Day

В бизнес-завтраке МТС Product Day приняли участие около 250 руководителей и специалистов крупных компаний и государственных организаций, заинтересованных в цифровизации и поиске эффективных технологических решений.

Конкретные решения для цифровой трансформации. В Минске прошло масштабное мероприятие для представителей белорусского бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МТС – это уже не просто мобильный оператор. Это провайдер цифровых услуг, который помогает бизнесу расти и становиться эффективнее. МТС Product Day – площадка, которая позволила обменяться опытом, установить деловые контакты, обсудить идеи и найти точки для дальнейшего развития.

На большом бизнес-завтраке спикеры представили целый ряд продуктов. Это готовые облачные решения МТС Cloud для бизнеса любого масштаба. Инструменты защиты инфраструктуры на базе собственного центра кибербезопасности МТС. Еще одно направление – сервисы на основе «больших данных». Компания представила платформу МТС Метрика для расчета проходимости коммерческих объектов по всей Беларуси, МТС Таргет – для привлечения наиболее заинтересованной аудитории через целевые СМС-сообщения, МТС Охват – для анализа эффективности наружной рекламы. На площадке рассказали и о Виртуальной АТС – это современный способ управления корпоративной связью без лишнего оборудования. Сервис МТС Опрос помогает компаниям проводить онлайн-исследования и узнавать мнение своих клиентов. Мультиканальная платформа МТС Коммуникатор позволяет осуществлять Viber- и СМС-рассылки аудитории.