Дмитрий Пучков: «Государство тебя кормит, поит десятилетиями с руки. А ты в другую руку взял и навалил»

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях – Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.
Дмитрий Пучков:
В моем понимании, нужны какие-то вменяемые решения. То есть тут дело-то даже, как мне кажется, не в том, что у людей некое мнение отличное, условно скажем, от большинства. На здоровье. У нас свобода, имей любое мнение. Дело в том, что эти люди у нас, как-то так получается, все лидеры общественного мнения. То есть они влияют на массы и вот, соответственно, начинают вещать. А я с этим не согласен, а мне это не нравится. Это здорово, конечно. Особенно когда государство тебя кормит, поит десятилетиями с руки. А ты в другую руку взял и навалил. Как-то это, я не знаю, чисто по-человечески выглядит странно. Могут ли они там устраивать какие-то концерты? Да на здоровье. Устраивайте там, распевай ты свои песни, сколько хочешь.
«Я целиком на стороне вашего Президента». Пучков о ситуации в Беларуси в 2020-м. Читайте здесь.
Другое дело, что государство тебя к себе вообще подпускать не должно после такого. И соответственно, выход на массовую аудиторию тоже должен быть пресечен. Это же не детский сад, где мальчик Ваня навалил в штаны, его нянечка отвела, я не знаю, в это, где там их моют, помыла и пустила обратно к ребятишкам играть. Здесь сиди ты со своими штанами на здоровье, никому ты не интересен больше и не нужен. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Больше никакого телевизора, никаких там этих «Огоньков» я не знаю, программ «Смак» и всего такого прочего. Этого быть не должно категорически.
Дмитрий Пучков:
Но вчера я читал новость, что наша, я уж не знаю, кто там, глядя на симки граждан, которые перемещаются через границу, сообщили, что 80 % этих наших убежавших айтишников уже благополучно тихо-тихо вернулись обратно. Тут тоже, конечно, странно. Вроде эти самые айтишники, крепко образованные люди, наверное, умеют шевелить мозгом. А получается, что натурально как в кино – все побежали и я побежал. А чего ты туда побежал? Билеты купил, за жилье заплатил, еду надо покупать. Куда детей везти – непонятно, как учить? Одно, другое, пятое, десятое. Вы про это вообще что ли не думаете, когда рветесь за кордон? В чем смысл-то вот данного поступка?
«Эвакуируют их. Кого эвакуируют? В тюрьму эвакуируют». Пучков про украинских военных. Читайте здесь.
А деньги все равно приходится зарабатывать в России, потому что больше ты нигде не нужен. А теперь еще и специально не пустят, раз ты русский. Именно родился в России, тебе закроют вообще все на свете, что только можно. Зачем бежали? Не понимаю. И применительно к этим тоже так называемым звездам. Вот, вы там ляпнули, озвучили какую-то там свою, с моей точки зрения, дурацкую позицию, и что? Данные граждане почему-то свято уверовали, что они вот так и должны объяснять населению, как надо жить. Выступать неким, я не знаю, моральным ориентиром, светочем. При этом, ну, оно, мягко говоря, вызывает только недоумение. Либо эта публика. Вы чем там занимаетесь? А) беспорядочные половые связи; б) непрерывные половые извращения; в) воровство, жульничество и подтягивание друг друга во всякие денежные темы, где с государства можно поживиться. Вы-то чего? Вы-то кто такие, что пытаетесь что-то там населению сказать? Я не знаю. Хоть минимальная-то совесть какая-то есть вообще? Разумение? Стыдись вообще, не подходи к людям близко и рот не открывай.