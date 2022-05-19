Дмитрий Пучков: «Государство тебя кормит, поит десятилетиями с руки. А ты в другую руку взял и навалил»

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях – Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Дмитрий Пучков:

В моем понимании, нужны какие-то вменяемые решения. То есть тут дело-то даже, как мне кажется, не в том, что у людей некое мнение отличное, условно скажем, от большинства. На здоровье. У нас свобода, имей любое мнение. Дело в том, что эти люди у нас, как-то так получается, все лидеры общественного мнения. То есть они влияют на массы и вот, соответственно, начинают вещать. А я с этим не согласен, а мне это не нравится. Это здорово, конечно. Особенно когда государство тебя кормит, поит десятилетиями с руки. А ты в другую руку взял и навалил. Как-то это, я не знаю, чисто по-человечески выглядит странно. Могут ли они там устраивать какие-то концерты? Да на здоровье. Устраивайте там, распевай ты свои песни, сколько хочешь.

«Я целиком на стороне вашего Президента». Пучков о ситуации в Беларуси в 2020-м. Читайте здесь.

Другое дело, что государство тебя к себе вообще подпускать не должно после такого. И соответственно, выход на массовую аудиторию тоже должен быть пресечен. Это же не детский сад, где мальчик Ваня навалил в штаны, его нянечка отвела, я не знаю, в это, где там их моют, помыла и пустила обратно к ребятишкам играть. Здесь сиди ты со своими штанами на здоровье, никому ты не интересен больше и не нужен. Я считаю, что это абсолютно справедливо. Больше никакого телевизора, никаких там этих «Огоньков» я не знаю, программ «Смак» и всего такого прочего. Этого быть не должно категорически.