«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе в гостях уступил «Калгари» в матче АХЛ

«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе в гостях уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время завершилось вничью, а в овертайме удача оказалась на стороне хозяев льда – 4:3. Отечественный голкипер «Кэнакс» Никита Толопило провел на льду весь поединок, отразил 85,7 % бросков и, что интересно, заработал ассистентский балл на 18 минуте, когда его команда увеличила перевес в счете до двух шайб. А вот Данила Климович результативностью не отметился. Он трижды угрожал неприятельским владениям и завершил встречу с показателем полезности -1.

Не затерялось за океаном подрастающее поколение игроков. Речь идет о юниорской лиге Онтарио. В матче регулярного чемпионата «Норт-Бэй» Арсения Пронина в гостях взял верх над «Ниагарой» с Владиславом Ермоленко в воротах – 7:3. Белорусский нападающий победителей ассистировал партнеру по команде на 49-й минуте. Со старта сезона на счету Арсения 9 очков. Под занавес первого периода на замену вышел наш голкипер. Он отразил 20 из 23 выстрелов оппонентов. В текущем розыгрыше Владислав одержал 9 викторий.