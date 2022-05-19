«Я целиком на стороне вашего Президента». Пучков о ситуации в Беларуси в 2020-м

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Дмитрий Пучков:

И это вопрос выживания. Без всяких там скидок и прочего. То, что случилось с вами, я не знаю, я целиком на стороне вашего Президента. И решительно одобряю то, что он делает. Потому что если сейчас, вот сейчас, посмотрев на ситуацию в Украине и подумав, а если бы в Беларуси захватили власть – именно захватили, ибо это государственный переворот – эти ваши бчбшники или как их правильно называют, змагары.

«Эвакуируют их. Кого эвакуируют? В тюрьму эвакуируют». Пучков про украинских военных. Читайте здесь.

И что бы сейчас было? Как бы ситуация в военном плане разворачивалась? Уже кранты были бы со всех сторон. При этом у нас-то тут, знаете, навалом: вот, не нравится мне Лукашенко – на здоровье. Нравится, не нравится, какое отношение это имеет к политике? Это знаете, как дачный участок. Соседи не нравятся – на здоровье, не нравятся. Тебе с ними жить, они никуда не уедут.

Налаживай нормальные отношения и как-то дружно решай эти вопросы. Помогала Российская Федерация. Ну, если помогала, то слава богу с моей точки зрения. Несмотря там на все какие-то трения, которые мы видим в телевизоре, кто-то что-то не то сказал и прочее. А как только возникла серьезная ситуация, почему-то сразу единение. И почему-то вопрос был решен.