Палитра вкуса к новогоднему столу! Ярмарки рыбы и деликатесов открылись в Орше, Бобруйске и Минске

Морская рыба на праздничном столе – это не просто вкусное блюдо, а символ благополучия и достатка. В трех городах Беларуси – в Орше, Бобруйске и Минске – открылись ярмарки ароматной рыбы и деликатесов севера.

Икра кеты, палтус, лосось, тунец, копченые стейки – более 30 видов дикой рыбы. Убедиться во вкусовых свойствах можно на дегустации. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком. Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.