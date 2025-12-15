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Палитра вкуса к новогоднему столу! Ярмарки рыбы и деликатесов открылись в Орше, Бобруйске и Минске

15 декабря 2025 18:30
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Морская рыба на праздничном столе – это не просто вкусное блюдо, а символ благополучия и достатка. В трех городах Беларуси – в Орше, Бобруйске и Минске – открылись ярмарки ароматной рыбы и деликатесов севера.

Палитра вкуса к новогоднему столу! Ярмарки рыбы и деликатесов открылись в Орше, Бобруйске и Минске-2

Икра кеты, палтус, лосось, тунец, копченые стейки – более 30 видов дикой рыбы. Убедиться во вкусовых свойствах можно на дегустации. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность. 

Палитра вкуса к новогоднему столу! Ярмарки рыбы и деликатесов открылись в Орше, Бобруйске и Минске-4

Ольга Борноволокова, продавец-консультант: 
Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком. Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.

Палитра вкуса к новогоднему столу! Ярмарки рыбы и деликатесов открылись в Орше, Бобруйске и Минске-6

В Орше ярмарка будет работать на Ленина, 93, в магазине «Копеечка». В Бобруйске – на улице Социалистической, напротив городского рынка. А в Минске – на улице Лобанка, в рыжей палатке возле ТЦ «Максимус». Все точки открыты с 10 утра и до 6 вечера. 

*На правах рекламы.

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