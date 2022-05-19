Стол стоит на драконьих лапах, а баня – пиратский корабль. Как мастер сделал из своего участка настоящую сказку?

Дед-Бородед на рынке, князь в парке, колоритный банщик. Его скульптуры – изюминка Жодино. Ветеран труда, инженер по профессии, художник по жизни. Владимир Семенович родом из России, но Беларусь стала второй родиной. В деревне Яловица своими руками построил волшебный терем. Чем не сказка «Морозко»?

Владимир Глазун, художник, резчик по дереву:

Я работал в ЖКХ и приехал с рабочими, чтобы разбивать участки. И мне так понравилось это место! Колышек стоял, и на колышке написано «27». 27 – мой день рождения! Здесь был бурьян такой. Вот что мы имеем. Замок и добрая сотня метров дорог. Все это – поместье «Владимировка». Верхний этаж для пчел, но пчел никак не заселю, руки не доходят.

А все потому, что на пенсии мастер-золотые руки не сидит. Заказов полно. Рисовал и вырезал игрушки с детства – всему учился сам. В мире арта уже 60 лет! Ни дня без креатива. Для портретов выбирает податливую липу, для мебели – суровую сибирскую лиственницу. Так, во двор приплыл галеон. Пираты Карибского моря подняли бы паруса.

Владимир Глазун:

Тут сын старший прицепился: папа, сделай парусник. Я сделал ксероксы старинных кораблей и решил, что это возможно – поместить баню в корабле. Подбирал технологии и крепил.

– А это рыбка не золотая, но серебряная.

– Это голубой тунец, прямо из энциклопедии рыбка. В 66 лет я начал учиться варить, а раньше мне варили другие люди или младший сын Костя.

Курс к мечте задает капитан, а внизу чудо-банька. Запах березовых веников – лучшая ароматерапия. Поддать парку здесь – одно удовольствие. Все у папы Карло со смыслом. На гербе поместья и самодельной плитке красуются русалки. Хозяин говорит, из местной реки Плиса. Своими шедеврами мастер хочет пробудить в людях доброту.

Владимир Глазун:

Начали резать из отходов замок. Получился замок гномов. Здесь, в этой горе, есть пещера, где гномы копали золото и случайно забыли сундук.

На фазенде диву даешься. Стол на драконьих лапах, купель с кружевной резьбой. Беседки, мангал и даже пятизвездочная гостишка. Так в шутку Владимир Семенович прозвал домик для гостей, который вырос из мастерской. Окна в виде звезд, газеты на стенах, ретро-мебель. В центре внимания – картины на дереве, еще одна муза.

Владимир Глазун:

Это техника выжигания. Как и всему в жизни, я учился с нуля. Начали накапливаться картины, я их показывал на выставках, решил, что это нужно делать национальной техникой, как из соломки делают (это национальное белорусское), так и выжигание по дереву. Чтобы техника была национальная. Приложу к этому еще усилия.

Природа – родник вдохновения, а дерево – источник тепла и солнца. В планах – картинная галерея, новые скульптуры и тандыр для кулинарных изысков. В музее под небом сплошной позитив!