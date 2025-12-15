Беларусь в мировых лидерах по трансплантологии! Узнали, сколько операций было проведено в 2025-м

Национальная демографическая безопасность – один из семи ключевых приоритетов программы соцэкономразвития нашей страны до 2030-го, которая будет принята на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя, конечно, в само понятие «демографическая безопасность» входит и сохранение населения (мы обязательно должны выйти на траекторию роста), а также поддержка института семьи, причем семьи желательно многодетной – и, к счастью, в последнее десятилетие именно таких в Беларуси стало больше. Ну и, конечно, укрепление здоровья белорусов – залог той самой «демографической безопасности». И важный момент, здесь Беларусь по всем позициям не начинает с чистого листа, а основывается на прочной базе, наработанной за годы суверенитета. Одно из самых быстроразвивающихся направлений в белорусской медицине – трансплантация органов и тканей.

В 2006 году, выступая на Всебелорусском народном собрании, глава государства дал поручение создать профильный центр. В 2008 году была сделана первая в истории страны операция по пересадке печени. Это стало началом пути, каждый шаг на котором – спасенные жизни. За 2024 год Беларусь заняла 6-е место в мире по количеству трансплантаций почки и 15-е место по числу трансплантаций печени на миллион населения. Чтобы занять место в рейтинге, важно не только количество, но и качество. А здесь критерий понятен: показатели функционирования органа, что равно качеству жизни пациента. Подводить итоги года в медицине пока рано, ведь врачи спасают жизни 24 на 7. Но посмотреть, сколько сделано операций в 2025-м, мы можем. В 2025 году медики провели 350 трансплантаций почек, около 100 операций по пересадке печени, полсотни на сердце и 8 операций по пересадке легких, причем были среди них и уникальные. О них мы уже рассказывали. Столько операций по трансплантации органов не выполняли еще никогда. За этими цифрами стоят люди, которые получили второй шанс на жизнь.

Важная часть заботы о здоровье нации – вопросы материнства и детства. И тут нам снова удалось оказаться в топе. Наша страна является одной из всего лишь двух государств – членов ВОЗ во всем Европейском регионе, где регистрируется всего 1 материнская смерть на 100 тыс. новорожденных. Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге. За четверть века этот показатель снизился на 56 %. За этим стоит целая цепочка верно принятых решений о пути развития, согласованная работа ученых, медиков и разработчиков инновационного оборудования и технологий. Такая же цепочка, где не упускают ни одно звено – эндопротезирование. За последние годы количество операций по замене суставов увеличилось в разы. Но своей очереди ожидают еще тысячи человек, поэтому ни врачам, ни разработчикам не время опускать руки. Впрочем, они этого делать и не привыкли.

Ежегодно в Беларуси проводят порядка 5 тысяч операций по замене коленных суставов. А ведь еще недавно эндопротезирование в стране заметно хромало. Очереди на хирургическое вмешательство – в силу зависимости от зарубежных поставщиков – растягивались на годы. Во время громкого совещания по здравоохранению на защиту пациентов встал глава государства. Во многом именно тональность разговора определила требования, которые закрепили законодательно.