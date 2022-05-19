«Эвакуируют их. Кого эвакуируют? В тюрьму эвакуируют». Пучков про украинских военных

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Дмитрий Пучков: Только сегодня у себя в Telegram вешал ролик, где там эти друзья Калина и Волына сидят. «Ни в коем случае. Сдача в плен – это предательство. Дезертирство неприемлемо». Два таких орла сидят.

Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.

«Я целиком на стороне вашего Президента». Пучков о ситуации в Беларуси в 2020-м. Читайте здесь.

Дмитрий Пучков:

Непонятно, где сейчас оба этих кадра. Если личный состав весь сдается, которым вы командуете, возможно, это по вашей команде они сдаются. Ну а то, что говорят украинские СМИ – это вообще. Я не знаю, я все время, любой повод, абсолютно любой, как у них это колесо генотьбы вращается. Зрада превращается в перемогу, перемога в зраду. Каждый раз. Что вы еще придумаете? Что на этот раз? Эвакуируют их. Кого эвакуируют? В тюрьму эвакуируют! Что это вообще такое? Бред сумасшедшего. Но я смотрю на граждан Украины: по-прежнему действуют так, как надо. Они свято во все это веруют. Все происходит совершенно правильно, так и надо. Вот, эвакуируют.