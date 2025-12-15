Белорусы в топе – представлены международные теннисные рейтинги

Традиционно в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

У женщин в первой десятке без изменений. Лидерство уверенно удерживает белоруска Арина Соболенко. Следом идут Ига Швентек из Польши и американка Коко Гауфф. Что касается других соотечественниц, то заметного прогресса добилась Дарья Хомутянская, которая поднялась на 12 позиций и сейчас занимает 363-е место. Землячка демонстрирует неплохую форму, она выиграла пять турниров под эгидой ITF кряду. Правда, в заключительном – остановилась на стадии одной второй.

У Александры Саснович по-прежнему 114-я позиция. Виктория Азаренко – 133-я, Ирина Шиманович – 155-я.

В мужском топе тройка лидеров выглядит уже привычным образом. Испанец Карлос Алькарас на вершине рейтинга. Следом идут итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян, у него плюс 12 пунктов и 432-я строчка.