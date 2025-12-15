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Международная федерация шахмат вернула белорусов в командные соревнования

15 декабря 2025 18:22
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Исполком Международной федерации шахмат принял решение допустить юных белорусов и россиян до командных соревнований с национальной символикой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более того, санкции отменены и в отношении взрослых интеллектуалов. Отныне они также могут выступать в составе сборных. Однако в каком статусе – пока что не ясно. На заседании Генеральной ассамблеи FIDE сначала делегаты проголосовали за резолюцию о снятии всех запретов и возвращении национальных символов, а затем одобрили решение о сохранении «нейтральности» для взрослых атлетов.

По итогам длительной дискуссии подтвердили, что результаты обоих голосований являются действительными, и федерация обратилась в Международный олимпийский комитет за консультацией.

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