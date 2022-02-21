Пётр Петровский: если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Алена Сырова, СТВ:

Как мы можем продемонстрировать свою силу?

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Сценарий в одну сторону. Нас просто нет. А мы, вообще-то, есть. То, что остались вооруженные силы – имеются ресурсы, чтобы охладить определенный пыл. То, что говорят на Западе в СМИ, ведь, по существу, создали инструмент, при помощи которого создали виртуальную реальность, и народ в это дело активно верит. Насчет подводных лодок. Белорусам, наверное, не надо пока об этом деле говорить. Еще только сказали, что, может быть, наши белорусы смогут учиться в том же Калининграде. А реально речь идет о том, чтобы противопоставить этим силам определенный уравновешивающий момент. В современном мире баланс нарушен, приоритеты, балансы, которые есть. И экономическую мощь все время компенсировало ядерное сдерживание, которое делала Россия. Не смогли они остановить в том числе и нас. Мы это видим по нашему городу, нашим людям. Я думаю, что вероятность развертывания событий высокая. Для этого надо быть просто собранным и готовым к принятию тех решений, которые будут наши лидеры нам говорить делать. Ведь мы видим ситуацию не в целом. Надо ждать решений и быть готовыми к этим решениям. Кирилл Казаков, СТВ:

Что будет? Мы сейчас все ждем, что решит Россия.