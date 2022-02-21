Пётр Петровский: если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Алена Сырова, СТВ:
Как мы можем продемонстрировать свою силу?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Сценарий в одну сторону. Нас просто нет. А мы, вообще-то, есть. То, что остались вооруженные силы – имеются ресурсы, чтобы охладить определенный пыл. То, что говорят на Западе в СМИ, ведь, по существу, создали инструмент, при помощи которого создали виртуальную реальность, и народ в это дело активно верит.
Насчет подводных лодок. Белорусам, наверное, не надо пока об этом деле говорить. Еще только сказали, что, может быть, наши белорусы смогут учиться в том же Калининграде. А реально речь идет о том, чтобы противопоставить этим силам определенный уравновешивающий момент. В современном мире баланс нарушен, приоритеты, балансы, которые есть. И экономическую мощь все время компенсировало ядерное сдерживание, которое делала Россия. Не смогли они остановить в том числе и нас. Мы это видим по нашему городу, нашим людям. Я думаю, что вероятность развертывания событий высокая. Для этого надо быть просто собранным и готовым к принятию тех решений, которые будут наши лидеры нам говорить делать. Ведь мы видим ситуацию не в целом. Надо ждать решений и быть готовыми к этим решениям.
Кирилл Казаков, СТВ:
Что будет? Мы сейчас все ждем, что решит Россия.
Петр Петровский, политолог:
Я бы посмотрел, как мы вообще реагируем. Мы не определяем повестку дня. Посмотрите, 2014 год. Если бы тогда с Януковичем решили украинский вопрос раз и навсегда, поддержали конституционную власть, Януковича, ликвидировали этих проходимцев с майдана, то не было бы ни Крыма, ни Донбасса, ни жертв. Этого сделано не было. Сегодня вопрос стоит: признавать или не признавать Донбасс. А это решает украинский вопрос? Не решает, потому что посмотрите, что Шойгу сегодня заявляет. Он говорит, что Киев не контролирует какие-то банды, националистов, которые производят диверсионные акции. Наверное, он в том числе не контролирует те банды, которые находятся на белорусско-украинской границе, поэтому не зря у нас продолжаются учения. Неизвестно, что они сделают. Они уже не один раз нарушали границу. Но признание Донбасса решает вопрос, что там не будет банд, что там будут нормальный конституционный строй, республика, безопасность? Нет. Поэтому нам нужна конкретная стратегия, что делать. Сегодняшние украинские элиты не готовы выполнять Минские соглашения и международные обязательства.
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