«Война потихонечку начинается». Что делать Беларуси, чтобы избежать международного конфликта?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Российские войска на территории Беларуси – это оккупация? Кирилл Казаков, СТВ:

Вадим, это оккупация? Российские войска сюда прибыли. Тихановская, еще кто-то: это оккупация, войска должны быть выведены, мы требуем. Это же Союзное государство. Когда войска НАТО, американцы, немцы стоят в Прибалтике и в Украине – это нормально. А здесь наши коллеги, наши братья-россияне вместе с нами защищают нашу землю – это оккупация.

Вадим Боровик, политолог:

Тихановской не позволяет уровень подготовки в принципе на такие темы общаться. Я бы на ее месте на такие темы вообще молчал, потому что когда рядом нет ее друга, сожителя или советника, то она теряется в своих формулировках. Если вы подойдете к кремлевской стене впритык, то, смотря на стену, не поймете картины, как прекрасен кремлевский ансамбль. Почему Беларусь так плотно взаимодействует с Россией?

Вадим Боровик:

Чтобы вы понимали геополитическую ситуацию, почему мы так плотно взаимодействуем с нашим союзником, последние 30 лет коллективный Запад проводил политику сдерживания в отношении Российской Федерации. Была задача проводить сдерживание. Прямое противостояние с ядерной державой может иметь негативные последствия для обеих сторон. Но не негативные, а катастрофические. Поэтому ставилась одна из задач: посредством цветных революций, управляемых режимов в принципе лишить Россию ядерного потенциала. И основная цель – это расчленение Российской Федерации на 4-5 сырьевые республики и 2-3 ресурсных центра рабочей силы. Плюс те территории, которые плохо заселены, там – отстойники, вывоз ядерных отходов и прочее. Вот задача. В этом процессе четыре основных игрока. Коллективный Запад нельзя объединять. Англосаксы, США и Великобритания, Евросоюз. Бенефициар – США, Великобритания. Евросоюз не понимает то, что его используют. И сегодня уже Путин говорит о том, что в Европе не с кем разговаривать, надо разговаривать через Вашингтон. Российская Федерация и союзники, и Китай, который на очереди следующий после России, который имеет два варианта: либо сейчас, как они любят, побыть немножко в стороне, либо подключиться к нашему союзу. Задача противников – ввязать Россию в полномасштабный региональный конфликт. Война потихонечку начинается

Вадим Боровик:

Так вот, смотрите, что происходит. Их задача – ввязать Российскую Федерацию в полномасштабный региональный конфликт. С этой задачей они очень хорошо справляются. Война потихонечку начинается. Задача далее – дестабилизация социально-политической ситуации. То есть они будут накалять этот конфликт, все политические кампании у нас будут неспокойные. И еще, все переживали, что американцы убежали из Афганистана. Никто не убежал. Это была хорошая операция по тому, как оставить там лучшее вооружение. Американские специалисты готовили талибов. Около 20 тысяч специалистов было подготовлено в пещерах, в горах. И поэтому сегодня, как только здесь мы ввяжемся в конфликт, по всему периметру – Центральная Азия, могут быть на Северном Кавказе проблемы, то есть начнется это движение. Почему Великобритания вышла из ЕС и как они могут выиграть в международной борьбе?

Вадим Боровик:

Что мы получаем в результате? Как англосаксы выигрывают? Первое. Россия в случае дестабилизации серьезной утрачивает свое влияние в регионе. Китай, который очень сильно зависим от рынка США и Евросоюза, постоит в сторонке, контроль над ресурсами может перейти им. Плюс США и англосаксы укрепляют свое влияние в Европейском союзе. Почему Великобритания вышла из ЕС? Не просто так. Почему они не входили в еврозону? Они были готовы к тому, что операция может планироваться. И сегодня они в том числе могут привести к той ситуации, когда могут прекратиться даже два соглашения: Шенгенское, потому что начнутся беженцы из Украины и страны начнут закрываться, и единая валюта. То есть последняя резервная валюта, конкурирующая, существующая в мире, может быть уничтожена. Вот под каким ударом Европа. «На уровне первых лиц или руководителей ведомств нужно обозначить, что отключение нас от системы SWIFT – это экзистенциальная угроза»