Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Кирилл Казаков, СТВ:

Очень много критики было высказано к поправке в Конституцию о том, что Беларусь перестает быть нейтральным государством. Мы обозначили, что с нашей территории никогда не будет нападения, но, по сути, мы существуем в качестве члена блока ОДКБ и нынешняя нейтральность нам только во вред.