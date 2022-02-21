Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Очень много критики было высказано к поправке в Конституцию о том, что Беларусь перестает быть нейтральным государством. Мы обозначили, что с нашей территории никогда не будет нападения, но, по сути, мы существуем в качестве члена блока ОДКБ и нынешняя нейтральность нам только во вред.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Естественно. И вообще, сегодня надо быть сумасшедшим… По периметру такие события разворачиваются, а мы заявляем, что мы нейтральное государство.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Мы заявляли, что стремимся к нейтралитету.
Марина Ленчевская:
Да, стремимся к нейтралитету. У нас люди понимают это абсолютно правильно и грамотно. И, кстати, позитивно воспринимают это изменение в Конституции. Кто будоражит? Будоражит Запад. Как это, вы теперь не нейтральные? Конечно, нет. Потому что вчера кому-то хотелось, чтобы мир был однополярным.
Кирилл Казаков:
В августе 2020 года кому-то хотелось перевернуть Беларусь вверх дном.
Марина Ленчевская:
Кто-то хотел, чтобы была одна точка силы. Кто-то хотел быть Бэтменом и спасать весь мир. Нет, спасибо. Нас спасать не надо. Мы не будем нейтральными. Мы будем защищать себя, в том числе и в составе ОДКБ. И вообще я считаю, что ОДКБ должно сегодня стать серьезным противовесом НАТО. Такие предпосылки есть, но к этому надо очень стремительно двигаться.
Читайте также:
Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности
Оборонительный бой и контрудар. На полигоне Обуз-Лесновский отработали тактический эпизод белорусско-российского учения
Можно ли считать «Союзную решимость» завершённой и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России?