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Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»

21 февраля 2022 16:32
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Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.

Кирилл Казаков, СТВ:
Очень много критики было высказано к поправке в Конституцию о том, что Беларусь перестает быть нейтральным государством. Мы обозначили, что с нашей территории никогда не будет нападения, но, по сути, мы существуем в качестве члена блока ОДКБ и нынешняя нейтральность нам только во вред.

Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Естественно. И вообще, сегодня надо быть сумасшедшим… По периметру такие события разворачиваются, а мы заявляем, что мы нейтральное государство.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Мы заявляли, что стремимся к нейтралитету.

Марина Ленчевская:
Да, стремимся к нейтралитету. У нас люди понимают это абсолютно правильно и грамотно. И, кстати, позитивно воспринимают это изменение в Конституции. Кто будоражит? Будоражит Запад. Как это, вы теперь не нейтральные? Конечно, нет. Потому что вчера кому-то хотелось, чтобы мир был однополярным.

Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»-4

Кирилл Казаков:
В августе 2020 года кому-то хотелось перевернуть Беларусь вверх дном.

Марина Ленчевская:
Кто-то хотел, чтобы была одна точка силы. Кто-то хотел быть Бэтменом и спасать весь мир. Нет, спасибо. Нас спасать не надо. Мы не будем нейтральными. Мы будем защищать себя, в том числе и в составе ОДКБ. И вообще я считаю, что ОДКБ должно сегодня стать серьезным противовесом НАТО. Такие предпосылки есть, но к этому надо очень стремительно двигаться.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Марина Ленчевская # Александр Ивановский # Фотофакт

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