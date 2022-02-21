Генпрокурор: в 19 странах живут эсэсовцы, которые утопили в крови нашу страну. Мы будем добиваться правосудия

Андрэй Швед, генеральны пракурор Беларусi:

Этих скорбных мест мы выявили очень много. Министерство обороны, за что им огромное спасибо, идет нам навстречу. Это сотни новых поисковых мероприятий, процессуальных действий. Это также работа с живыми свидетелями, она продолжается активно. Мы продолжаем допрашивать тех, кто выжил, кто может нам рассказать о зверствах фашистов, в том числе лиц, которые сейчас проживают на территории других государств.

Обозначены не только персональные данные этих карателей, но и тех, кто жив, в каких странах, чтобы люди знали об этом. В 19 странах мира живут эсэсовцы, которые утопили здесь, в СССР, нашу страну в те годы в крови, и мы будем добиваться того, чтобы они предстали перед правосудием.

Читайте также:

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа

Аляксандр Лукашэнка: «Мы, людзі ў пагонах, першымі пойдзем, каб абараніць нашу Айчыну»