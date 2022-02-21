Генпрокурор: в 19 странах живут эсэсовцы, которые утопили в крови нашу страну. Мы будем добиваться правосудия

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.
Яўген Пуставы, палітычны аглядальнік:
Ініцыятыва Генеральнай пракуратуры – расследаванне ўсіх нацысцкіх зверстваў на тэрыторыі нашай краіны. Мэта – дакапацца до кожнага факта. У літаральным сэнсе – дакапацца.
Гэтая фотаздымкі з месцаў растрэлаў мірных беларусаў, што былі знойдзены зусім нядаўна. Факты, як кажуць, на стол пакладуць кіраўнікам многіх краін свету.
Андрэй Швед, генеральны пракурор Беларусi:
Этих скорбных мест мы выявили очень много. Министерство обороны, за что им огромное спасибо, идет нам навстречу. Это сотни новых поисковых мероприятий, процессуальных действий. Это также работа с живыми свидетелями, она продолжается активно. Мы продолжаем допрашивать тех, кто выжил, кто может нам рассказать о зверствах фашистов, в том числе лиц, которые сейчас проживают на территории других государств.
Обозначены не только персональные данные этих карателей, но и тех, кто жив, в каких странах, чтобы люди знали об этом. В 19 странах мира живут эсэсовцы, которые утопили здесь, в СССР, нашу страну в те годы в крови, и мы будем добиваться того, чтобы они предстали перед правосудием.
Читайте также:
Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя
Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа
Аляксандр Лукашэнка: «Мы, людзі ў пагонах, першымі пойдзем, каб абараніць нашу Айчыну»