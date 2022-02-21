Россия признаёт ЛНР и ДНР. Если такое случится, как это отразится на Беларуси?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Если Россия признает ЛНР и ДНР, что это даст нам? Или это повысит наши чисто белорусские риски? Ведь мы же союзники с Россией.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
То, что мы наблюдаем с вами на протяжении двух месяцев… Сначала информационный шум, который создавал Запад, что завтра война, послезавтра война, начало Олимпиады, конец Олимпиады.
Алена Сырова, СТВ:
Да, что во время «Союзной решимости» будут переходить границу.
Алексей Авдонин:
Вы понимаете, что Запад действует не спонтанно. У них в голове не сумасшедший дом. Действуют очень хорошо, методично, планомерно, понимая в том числе и слабости России, Китая и всех игроков этого региона. Поэтому они действуют настолько решительно и настолько похабно. Но мы должны понимать, что война – это путь обмана. В состоянии войны мы находимся уже давно, начиная, наверное, с 2010 года, просто формы разные. Мы привыкли, что война – это солдаты, вооружение, стреляют друг в друга, умирают. Нет. Мы находимся в совершенно иных войнах. То, что сейчас предлагают американцы, – это украинский гамбит. Они говорят: возьмите эти ЛНР и ДНР, признайте. Они провоцируют. Они что делают сейчас, когда бомбят ЛНР и ДНР? Провоцируют Россию на открытые действия. Почему? Потому что на протяжении нескольких месяцев говорила: нет, войны никакой не будет, мы нападать не будем. Естественно, для американцев и коллективного Запада, когда они на протяжении трех месяцев напичкивали свою аудиторию осознанием, что война будет, а тут войны нет, им надо же как-то отчитываться. Сейчас они продают это.
Петр Петровский, политолог:
Война уже началась. И не по вине России. Сегодня идут уже военные действия не на территории Донбасса, а на территории Ростовской области. Это конкретное нападение непонятных групп на территорию Российской Федерации.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Надо очень корректно называть события. Подрыв пограничного пункта – это не военные действия, это инцидент на границе, который произошел. Нас все время провоцируют, чтобы мы применяли те слова, которые говорили.
Можно ли считать «Союзную решимость» завершенной и как будет проходить проверка сил реагирования Беларуси и России – здесь подробнее.