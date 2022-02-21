Россия признаёт ЛНР и ДНР. Если такое случится, как это отразится на Беларуси?

Кирилл Казаков, СТВ: Если Россия признает ЛНР и ДНР, что это даст нам? Или это повысит наши чисто белорусские риски? Ведь мы же союзники с Россией.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

То, что мы наблюдаем с вами на протяжении двух месяцев… Сначала информационный шум, который создавал Запад, что завтра война, послезавтра война, начало Олимпиады, конец Олимпиады.

Алена Сырова, СТВ:

Да, что во время «Союзной решимости» будут переходить границу.

Алексей Авдонин:

Вы понимаете, что Запад действует не спонтанно. У них в голове не сумасшедший дом. Действуют очень хорошо, методично, планомерно, понимая в том числе и слабости России, Китая и всех игроков этого региона. Поэтому они действуют настолько решительно и настолько похабно. Но мы должны понимать, что война – это путь обмана. В состоянии войны мы находимся уже давно, начиная, наверное, с 2010 года, просто формы разные. Мы привыкли, что война – это солдаты, вооружение, стреляют друг в друга, умирают. Нет. Мы находимся в совершенно иных войнах. То, что сейчас предлагают американцы, – это украинский гамбит. Они говорят: возьмите эти ЛНР и ДНР, признайте. Они провоцируют. Они что делают сейчас, когда бомбят ЛНР и ДНР? Провоцируют Россию на открытые действия. Почему? Потому что на протяжении нескольких месяцев говорила: нет, войны никакой не будет, мы нападать не будем. Естественно, для американцев и коллективного Запада, когда они на протяжении трех месяцев напичкивали свою аудиторию осознанием, что война будет, а тут войны нет, им надо же как-то отчитываться. Сейчас они продают это.

Петр Петровский, политолог:

Война уже началась. И не по вине России. Сегодня идут уже военные действия не на территории Донбасса, а на территории Ростовской области. Это конкретное нападение непонятных групп на территорию Российской Федерации.