Прямой эфир

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»

21 февраля 2022 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»-1

Аднолькава добра пасуюць пракурорскія кіцелі і сталым мужчынам, і грацыям у пагонах. Яны адстаялі дзяржаўныя інтарэсы. Сёння шэраг супрацоўнікаў пракуратуры атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды. Ардэна «За службу Радзіме», Пашаны, падзякі ад Прэзідэнта.  

Яўген Пуставы, палітычны аглядальнік:
А тяжело ли держать женским хрупким плечам прокурорский мундир?  

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»-4

Алiна Касьянчык, пракурор аддзела пракуратуры Мiнcка:
Интересный вопрос, спасибо за него. Я считаю, что в органах прокуратуры проходят службу, во-первых, самые красивые, самые ответственные, самые целеустремленные женщины, девушки. И, безусловно, каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир.  

Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»-7

Читайте также:

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя

Лукашэнка: сучасныя рэваншысты правакуюць новыя канфлікты і спрабуюць забраць Перамогу савецкага народа

Аляксандр Лукашэнка: «Мы, людзі ў пагонах, першымі пойдзем, каб абараніць нашу Айчыну»

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Алина Касьянчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокурор: в 19 странах живут эсэсовцы, которые утопили в крови нашу страну. Мы будем добиваться правосудия
21 февраля 2022 16:46

Генпрокурор: в 19 странах живут эсэсовцы, которые утопили в крови нашу страну. Мы будем добиваться правосудия

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя
21 февраля 2022 16:36

Лукашенко: рано или поздно мы уйдём из этой жизни, но мы всегда должны думать, что оставим после себя

Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»
21 февраля 2022 16:32

Марина Ленчевская: «Мы существуем в качестве члена блока ОДКБ, и нынешняя нейтральность нам только во вред»