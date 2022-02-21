Алина Касьянчик на вручении госнаграды: «Каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир»

Навіны Беларусі. Дзякуючы неймаверным намаганням і працы беларускага народа наша краіна знайшла сваё непаўторнае сучаснае аблiчча. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод і сцяга пракуратуры Беларусі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Цырымонія прайшла ў сімвалічным для нашага народа месцы – музеі Вялікай Айчыннай вайны.
Аднолькава добра пасуюць пракурорскія кіцелі і сталым мужчынам, і грацыям у пагонах. Яны адстаялі дзяржаўныя інтарэсы. Сёння шэраг супрацоўнікаў пракуратуры атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды. Ардэна «За службу Радзіме», Пашаны, падзякі ад Прэзідэнта.
Яўген Пуставы, палітычны аглядальнік:
А тяжело ли держать женским хрупким плечам прокурорский мундир?
Алiна Касьянчык, пракурор аддзела пракуратуры Мiнcка:
Интересный вопрос, спасибо за него. Я считаю, что в органах прокуратуры проходят службу, во-первых, самые красивые, самые ответственные, самые целеустремленные женщины, девушки. И, безусловно, каждая из нас достойна носить этот прокурорский мундир.