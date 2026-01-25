Почему ситуация в Нагорном Карабахе была шоком и возможно ли такое в Беларуси? Мнение Юрия Караева

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Как это повлияло на ваш характер в дальнейшем? Вот та ситуация, что вы видели тогда в Нагорном Карабахе.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Это был самый первый шок, что надо кого-то разгонять палками и щитами, надо отбиваться резиновыми пулями, надо стрелять холостыми патронами, а в самом конце и отстреливаться боевыми. Я думаю, что те, кто прошли через Нагорный Карабах, никаких изменений в психике и характере не претерпели. Немного закалило характер каждого, ничего не поломав.

Александр Осенко:

В Беларуси такое возможно?

Юрий Караев:

Это был 2020 год. Это было, я считаю, похлеще того, что было там, потому что информационно-психологическое воздействие гораздо сложнее переносится человеком, чем физическое.

Стоять где-то на площадях, пробежаться, поохранять, пораздвигать, это несложно. Сложно вот это давление в интернете и от тех окружающих, которые взглядами, словами, действиями тебя задевают. Поэтому и свой основной упор в 2020 году, скажу так, процентов 40 я занимался расстановкой сил и средств, восстановлением боеспособности, восстановлением резервов, тактикой и стратегией их применения, а процентов 60 – оградить психику нашего омоновца, солдата внутренних войск, участкового, и особенно руководителя, от информационного точечного психологического воздействия. Это было сложнее.

В этом мне помогли наши великолепные СМИ, которые мобилизовались вместе с нами, в том числе ваши журналисты. Все, не будем их делить по нашим программам, и Лебедева, и Гриша Азаренок, и все девочки ваши смелые, вот они нам в этом помогли.

Конечно же, сами главные редакторы, те, кто, не боясь, выступал, такие люди, как Муковозчик, как Вадим Францевич, вот эти люди нам помогли выстоять, я считаю. И вот опять же глава государства, он как сказал, что, наверное, сейчас информационщики стоят на самой передней линии борьбы. Подпишусь под эти слова, как говорится, безоговорочно.

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