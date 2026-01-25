Американцы опустошают полки магазинов в ожидании «зимнего шторма»

В США начался продуктовый ажиотаж. Американцы в ожидании мощнейшего за последние 100 лет шторма «Ферн» стремительно опустошают полки магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Дональд Трамп подлил масла в огонь народной паники, когда охарактеризовал грядущую стихию как историческую.

В соцсетях множатся кадры пустующих отделов, где еще вчера лежали горы продуктов. Комментаторы под такими видео иронизируют над теми, кто разметает с полок свежие овощи, молоко и мясо, мол, все это испортится через пару дней. Поведение «активно запасающихся» называют нелепым. При этом супермаркеты уже предупреждают о неминуемых проблемах с логистикой.

На мой взгляд, снега будет немного, но мы с семьей готовы ко всему. Поэтому я сейчас советую одно – не ждите, пока станет совсем плохо. Лучше сразу зайдите в магазин и купите там все, что нужно.

Дров у нас и так уже достаточно. Главное – убедиться, что их хватит. Ну и, конечно, самое важное – это консервы и продукты быстрого питания. Мы зарядили все пауэрбанки и зарядки, чтобы у каждого в семье все работало, если сидеть придется дома.

Ситуация на инфраструктурном уровне в США остается критической. Из-за шторма за последние два дня было отменено более 13 тысяч авиарейсов. Около 140 тысяч потребителей, преимущественно в Техасе и Луизиане, остались без электроснабжения. В Нью-Йорке сообщается о трех погибших из-за аномальных погодных условий. На этом фоне режим чрезвычайной ситуации ввели уже 18 штатов. Метели и ледяные дожди, по прогнозам синоптиков, продлятся в стране как минимум до конца января.