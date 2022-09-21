«Cоседей, как известно, не выбирают». Макей призвал остановить попытки решить свои проблемы за счёт других

В Нью-Йорке стартовала 77-я сессия Генассамблеи ООН. Белорусскую делегацию возглавил министр иностранных дел Владимир Макей. Он призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день рабочего визита глава МИД Беларуси выступил и на общеполитической дискуссии. В своем выступлении Владимир Макей призвал все страны мира остановить попытки решать проблемы своего населения за счет соседей. Это путь к межгосударственным конфликтам. Также он отметил, что, к сожалению, вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

За последние несколько лет мы неоднократно фиксировали и пресекали попытки внешних сил оказывать влияние на политическую жизнь нашей страны с использованием языкового и национального факторов. Все эти действия провалились благодаря мудрости белорусских граждан, каждый из которых, будь он белорус, русский или поляк, православный или иудей, уверенно и защищенно чувствует себя неотъемлемой частью единого белорусского народа.

Одновременно каждый граждан Беларуси имеет возможность для сохранения своей национальности, культуры, языка или религиозной идентичности. В большинстве государств мира, как и в Беларуси, в подавляющем случае вопрос национальных меньшинств – это результат соседства. А соседей, как известно, не выбирают.