Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису

Не перестает радовать любителей спорта наша теннисистка Арина Соболенко. Белоруска уверенно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв канадку Викторию Мбоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матч четвертого круга продолжался 1 час и 28 минут. Итоговый счет – 6:1, 7:6 (7:1). Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, к тому же установила уникальное достижение. Она выиграла 20 тай-брейков подряд в матчах на турнирах «Большого шлема», превзойдя прежний рекорд, принадлежавший сербу Новаку Джоковичу, на счету которого было 19 таких побед.