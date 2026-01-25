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Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису

25 января 2026 07:37
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Не перестает радовать любителей спорта наша теннисистка Арина Соболенко. Белоруска уверенно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв канадку Викторию Мбоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису-2

Матч четвертого круга продолжался 1 час и 28 минут. Итоговый счет – 6:1, 7:6 (7:1). Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового рейтинга, к тому же установила уникальное достижение. Она выиграла 20 тай-брейков подряд в матчах на турнирах «Большого шлема», превзойдя прежний рекорд, принадлежавший сербу Новаку Джоковичу, на счету которого было 19 таких побед.

# Теннис # Арина Соболенко

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