«То же НАТО будет вынуждено считаться с позицией стран ШОС». К чему ведёт развитие организации?

Игорь Шестаков, политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» (Кыргызстан):

Важное направление фундаментальное выполняли страны Азии. Это Центральная Азия, это Китай, это Индия, это Пакистан. И расширение ШОС в европейском направлении, которое представляет Беларусь, я думаю, что будет сопровождаться новыми векторами. Как векторами безопасности, поскольку ШОС, в общем-то, всегда в приоритет своей деятельности ставила вопросы региональной безопасности. Так и экономически новые направления, потому что в последние годы в ШОС активно обсуждали вопросы выстраивания транспортных коммуникаций. И я думаю, что Беларусь как связующее звено между Европой и Азией в будущем будет, безусловно, играть важную роль в этой организации. И появятся новые транспортные коридоры у стран-членов этой организации. У Беларуси уже как бы есть единое поле взаимодействие, есть опыт экономического взаимодействия со странами, которые входят в ШОС. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Россия. Здесь уже есть определенные наработки. Для официального Минска не будет абсолютно новой страницы взаимодействия с группой стран-членов ШОС, Поскольку это взаимодействие уже выстраивается продолжительное время. И добавление новых участников только закрепит ШОС как организацию, которая выступает за многополярный мир. Повторюсь, чтобы не было диктата одной стороны, как это пытается осуществить нынешняя администрация США: как мы сказали, так весь мир должен взять под козырек и выполнять это. Я думаю, что с учетом позиции достаточно принципиальной по этому вопросу Пекина, Москвы, Минска и других стран, то же НАТО будет вынуждено считаться с позицией стран ШОС. И это тот самый необходимый противовес, чтобы в мире сохранялся баланс сил.

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