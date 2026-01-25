Какие места в Беларуси посещают туристы по безвизу чаще всего? Узнали у главы Гродненского облисполкома

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

По безвизу куда в основном приезжают наши гости?