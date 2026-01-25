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Какие места в Беларуси посещают туристы по безвизу чаще всего? Узнали у главы Гродненского облисполкома

25 января 2026 07:46
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
По безвизу куда в основном приезжают наши гости?

Какие места в Беларуси посещают туристы по безвизу чаще всего? Узнали у главы Гродненского облисполкома-2

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Гродно, на улицу Советскую, замки. А вообще, конечно же, это родственники на могилки своих предков, к своим братьям, дядям, тетям. Туристы, естественно, Гродно сам хотят. Мы хотим еще, чтобы больше посещали Новогрудок, Кореличи, Мир.

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# Туризм # Интервью # Александр Осенко # Юрий Караев

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