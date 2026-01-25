В Большом театре прошёл бенефис заслуженной артистки Беларуси Оксаны Якушевич

В Большом театре опера Римского-Корсакова «Царская невеста» звучала в честь заслуженной артистки Беларуси Оксаны Якушевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свой бенефис она исполнила партию Любаши.

Роль – одна из самых дорогих для певицы. Партия Любаши стала ее дипломной работой в Академии музыки, где она трудилась над образом под чутким руководством народной артистки Беларуси Лидии Галушкиной. Оксана Якушевич в очередной раз продемонстрировала филигранную сценическую работу, покорив зал глубиной тембра и драматической экспрессией.

Оксана Якушевич, заслуженная артистка Беларуси:

Хотели добавить иные краски, обогатить эмоционально тоже. Где-то музыкальный материал, где-то больше дать слова. И иные акценты даже вот расставили. И партия даже для меня приобрела некоторый иной смысл, понимаете? Сила воли Любаши, вот этот женский характер, незыблемая эта харизма, где-то жестокость и всеобъемлюще любящее сердце.

Николай Колядко, дирижер, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Эта роль стоит перед артисткой сложной задачей. Но Оксана справляется с этим, потому что у нее богатая палитра возможностей и таланта.

«Царская невеста» на протяжении более чем 100 лет остается одной из самых популярных опер в мире, и секрет ее успеха – в поразительной искренности. Это история о том, как человеческие страсти ломаются под тяжестью эпохи. Римский-Корсаков создал невероятную партитуру, в которой русские народные напевы переплетаются с классической стройностью оперы.