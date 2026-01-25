Фестиваль национальных культур вызывает ажиотаж! Караев рассказал, как пройдет 15-й

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Конечно, это будет 15-й юбилейный фестиваль национальных культур. Гродненцы его очень любят. И когда в 2020 году из-за пандемии один раз пропустили, то одним из вопросов, мы с вами раньше говорили про запросы людей, в 2021 году сразу же такой всплеск был. А давайте возродим, а когда мы сделаем? А мы по нему соскучились. Я не слышал про него. А тут удивился, когда в 2022 году мы сделали, я поразился, какой ажиотаж он вызывает и у местных, и у приезжих.

В этом году у меня есть мысль, раз он такой юбилейный, то позвать, пользуясь моими связями, может быть, из моего родного города или ансамбль танца национального, или театр.

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