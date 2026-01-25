Новую набережную готовят к 900-летию Гродно! Что ещё появится в юбилейный год?

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

В 2028 году 900-летие Гродно. И мы к этому моменту замахнулись на новую набережную. Есть очень интересная предпроектная визуализация, как она должна выглядеть без роскоши и без излишеств. Это должно стать экономно очень, но в то же время, рационально используя средства, точечно, должна стать еще одним украшением нашей жемчужины.

В Гродно есть такой старый объект, мы на нем 9 Мая делали реконструкцию взятия Рейхстага. Великолепное снаружи здание, но брошенное внутри – Дворец текстильщиков. Хотим сделать Дворцом бракосочетаний для города – единым. Еще мы заканчиваем больницу современнейшую, ей был пятилетний срок по нормативу, она будет в марте сдана за два года. Без нарушения технологий. Владимир Степанович Караник замахнулся с пяти лет на три, а при закладке камня Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поставил задачу за два года ее сделать.

У нас же впереди атомная станция. Надо уже к этому времени разгрузить строителей. Нельзя нигде, я только про Гродно говорю, а ведь нельзя нигде по области ослабить работу по жилью. Нельзя нигде упустить комплексы крупного рогатого скота. И поэтому фермы, меняя на комплексы, мы сохраняем людей с высокой зарплатой на высокомаржинальном и массовом валовом производстве молока. А это наше все, скажем так. Если вот так вернуться без пафоса к нашим приоритетам, вот этот главный приоритет – демография страны и сохранить деревню. Сильные регионы.

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