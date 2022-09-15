«Благоразумие откинули, принципы добрососедства презрели». Почему для Беларуси Восток стал ближе Запада?

Алексей Дзермант, политолог:

Да, было понятно, что с Западом не получится стратегически сотрудничать на равных. Запад всегда будет стремиться доминировать и навязать свою систему ценностей, системы экономическую, политическую. С Востоком тоже, конечно, непросто. Но другое дело, что там нас уважают. И если ты взаимное уважение оказываешь партнерам, то тебя принимают. И сейчас это происходит с Беларусью. Мы видим, что никаких политических препятствий, идеологических препятствий и с Китаем, с Индией, Пакистаном, Узбекистаном – всем этим огромным азиатским континентом – у Беларуси нет. Наоборот, нашу страну уважают за принципиальную последовательную (все эти годы) позицию. То, что мы отстраивали эти отношения. Да, у нас был западный вектор, но была такая иллюзия, что Запад утихомирится, оставит нас в покое. И с соседями западными как-то можно спокойно жить. Но, к сожалению, они оказались не такими. Все благоразумие откинули, принципы добрососедства презрели, откинули. И, соответственно, мы не можем дружить с теми, кто нас не уважает, отвергает нашу добрую волю, волю к сотрудничеству. Естественно, евразийский выбор становится безальтернативным. С другой стороны, конечно, исторически и геополитически обусловленным. И поэтому происходит то, о чем говорили евразийцы и 100 лет назад, происходит естественная ориентация на наших нормальных партнеров и союзников.

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