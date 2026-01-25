Почему выбрал профессию военного и что общего между осетинами и белорусами? Большой разговор с Юрием Караевым
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
«Это было немножко по блату». Юрий Караев рассказал о распределении в БССР
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы яркий пример человека, который стал настоящим белорусом не по рождению, а по призванию. Распределение в БССР – это было ваше желание либо это решение команды?
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Это было немножко по блату. Я был краснодипломником и решил попроситься на Дальний Восток. Но у меня дядя там был, наверное, нельзя рассказывать сильно на камеру, но я расскажу, но это правда. Он говорит: нет, ты поедешь в Беларусь. Я говорю: я не хочу, я хочу на Дальний Восток. Он говорит: а почему? Я говорю: там год за полтора, там больше денег, там романтика, там сопки, где я их еще увижу и так далее. Он настоял: нет, ты будешь служить в правильных войсках. Там, где уставной порядок. Вот он этого хотел.
И дальше он ни разу в жизни, как говорится, в мою службу не вмешался. Он и до этого не вмешивался. Он был замначальника училища. И мы не выпячивали нашу родственную связь. Он двоюродный брат моего отца. И относился ко мне так же сурово, как ко всем. Следил за моей учебой и моими успехами, неуспехами, подгонял меня. Никакими поблажками я не пользовался.
Александр Осенко:
Это он повлиял на выбор вашей профессии?
Юрий Караев:
Несильно. Он повлиял на место учебы. Так я сам почему-то хотел. Хотя объяснить, почему именно во внутренние войска, я бы тогда 17-летний после 10 класса и сам бы себе никогда не объяснил.
Александр Осенко:
А почему у себя на родине не поступили?
Юрий Караев:
Я не хотел учиться дома, ровно такое же училище. И тут как раз, когда дядя спросил, будучи в отпуске у моего отца, в гостях у нас в семье, они очень дружили, два двоюродных брата. Он говорит: а куда ты? Он говорит: так поехали ко мне. Я говорю: с удовольствием, потому что дома не хочу. Мать сопротивлялась, но мне казалось, что военный человек, который учится дома, это какой-то нонсенс. Тогда бытовало, что мама будет носить пирожки под училище, а это некрасиво.
«Хочешь стрелять как ковбой – поступай в Саратовское училище»
Александр Осенко:
Но в любом случае для поступления в военное училище должна была быть физическая подготовка.
Юрий Караев:
Ноль. Все на тройку. Да, если бы на первом курсе моим ребятам из группы сказали, что Караев станет обладателем крапового берета, они бы порвали бы животы от смеха и сказали бы, что Герберт Уэллс отдыхает. Но Саратовское военное училище, это по шутке наших курсантов, хочешь стрелять как ковбой и бегать как его лошадь, поступай в Саратовское училище.
Я начинал с того, что на тройку бежал три километра, километр, пять раз подтягивался, ни разу не делал подъем с переворотом, ни одного из упражнений на брусьях и на турнике. Каждый год прибавляя, причем дополнительными усилиями моих командиров, то есть не просто занятия по физподготовке, зарядка и спортмассовая работа, а на третьем часу самоподготовки отстающих командир взвода выводил на турник, на бег, каждый год прибавляя, мы стали разрядниками к выпуску. Почти все. А начинал с нуля.
Сколько гарнизонов сменил за время службы?
Александр Осенко:
Сколько гарнизонов вы сменили?
Юрий Караев:
Давайте смотреть. В Могилеве я начал. Это моя первая часть. И сейчас она есть, могилевская бригада внутренних войск, 3214, потому что Горбачев сделал амнистию, осужденных стало резко меньше, а отсюда сократились подразделения по охране объектов. И нас, ребят из частей по охране объектов могилевских, бросили на доукомплектование. Те, кто не женат и не успел в Могилеве еще, как говорится, прирасти хозяйством, отправили в 3214, тут же начались поездки в Закавказье.
После 3214 – Академия Фрунзе. Вернулся из нее в 3214. Командиром батальона послужил в ней. Я в ней три раза служил (в 32-ке). И поехал в Бобруйск, так как ты из Академии, что ты будешь прозябать, в отдельную милицейскую часть в Бобруйске. Шесть лет прослужил там. Оттуда гомельской бригадой внутренних войск командовал. А это опять повышение. Затем министр внутренних дел Наумов назначил меня командиром Минского ОМОН, затем был в срочном порядке назначен командиром 3214. Это вот и был мой третий раз заход в бригаду. Здесь же, в Минске, начальником боевой подготовки внутренних войск и поступил в Академию Генштаба. А в ходе учебы был назначен командующим внутренними войсками. Если считать Гродно за гарнизон, то еще и Гродно.
Что общего между осетинами и белорусами?
Александр Осенко:
Есть ли сходство в элементе гостеприимства, в характере гостеприимства осетинов и белорусов?
Юрий Караев:
Все постсоветские люди примерно одинаковые. И когда говорят традиционное кавказское гостеприимство, я смело скажу, что оно такое же и белорусское. В количестве людей может немножко различаться, а по радушию, по умению накормить, заставить тебя поесть белорусы всех превзойдут. По-своему все одинаково гостеприимны. Это постсоветские люди, они всегда хлебосольные. Этим от западников отличаются, где, как рассказывают, только чуть-чуть орехи и чуть-чуть фрукты. Это не наше.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Юрий Караев:
Не надо сильно многого ожидать и строить уже сильно-сильно какие-то несбыточные мечты. Само придет. Старайся, все само придет.
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