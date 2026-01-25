Почему выбрал профессию военного и что общего между осетинами и белорусами? Большой разговор с Юрием Караевым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. «Это было немножко по блату». Юрий Караев рассказал о распределении в БССР Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы яркий пример человека, который стал настоящим белорусом не по рождению, а по призванию. Распределение в БССР – это было ваше желание либо это решение команды?

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Это было немножко по блату. Я был краснодипломником и решил попроситься на Дальний Восток. Но у меня дядя там был, наверное, нельзя рассказывать сильно на камеру, но я расскажу, но это правда. Он говорит: нет, ты поедешь в Беларусь. Я говорю: я не хочу, я хочу на Дальний Восток. Он говорит: а почему? Я говорю: там год за полтора, там больше денег, там романтика, там сопки, где я их еще увижу и так далее. Он настоял: нет, ты будешь служить в правильных войсках. Там, где уставной порядок. Вот он этого хотел. И дальше он ни разу в жизни, как говорится, в мою службу не вмешался. Он и до этого не вмешивался. Он был замначальника училища. И мы не выпячивали нашу родственную связь. Он двоюродный брат моего отца. И относился ко мне так же сурово, как ко всем. Следил за моей учебой и моими успехами, неуспехами, подгонял меня. Никакими поблажками я не пользовался. Александр Осенко:

Это он повлиял на выбор вашей профессии? Юрий Караев:

Несильно. Он повлиял на место учебы. Так я сам почему-то хотел. Хотя объяснить, почему именно во внутренние войска, я бы тогда 17-летний после 10 класса и сам бы себе никогда не объяснил.

Александр Осенко:

А почему у себя на родине не поступили? Юрий Караев:

Я не хотел учиться дома, ровно такое же училище. И тут как раз, когда дядя спросил, будучи в отпуске у моего отца, в гостях у нас в семье, они очень дружили, два двоюродных брата. Он говорит: а куда ты? Он говорит: так поехали ко мне. Я говорю: с удовольствием, потому что дома не хочу. Мать сопротивлялась, но мне казалось, что военный человек, который учится дома, это какой-то нонсенс. Тогда бытовало, что мама будет носить пирожки под училище, а это некрасиво. «Хочешь стрелять как ковбой – поступай в Саратовское училище» Александр Осенко:

Но в любом случае для поступления в военное училище должна была быть физическая подготовка.

Юрий Караев:

Ноль. Все на тройку. Да, если бы на первом курсе моим ребятам из группы сказали, что Караев станет обладателем крапового берета, они бы порвали бы животы от смеха и сказали бы, что Герберт Уэллс отдыхает. Но Саратовское военное училище, это по шутке наших курсантов, хочешь стрелять как ковбой и бегать как его лошадь, поступай в Саратовское училище. Я начинал с того, что на тройку бежал три километра, километр, пять раз подтягивался, ни разу не делал подъем с переворотом, ни одного из упражнений на брусьях и на турнике. Каждый год прибавляя, причем дополнительными усилиями моих командиров, то есть не просто занятия по физподготовке, зарядка и спортмассовая работа, а на третьем часу самоподготовки отстающих командир взвода выводил на турник, на бег, каждый год прибавляя, мы стали разрядниками к выпуску. Почти все. А начинал с нуля. Сколько гарнизонов сменил за время службы? Александр Осенко:

Сколько гарнизонов вы сменили?