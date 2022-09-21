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Госатомнадзор: радиационная обстановка в Беларуси остаётся стабильной

21 сентября 2022 16:52
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Новости Беларуси. Радиационная обстановка в Беларуси остается под контролем. Об этом 21 сентября заявил Госатомнадзор. По результатам последнего мониторинга, уровень радиации в воздухе и воде – в приделах нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфраструктура ядерной безопасности в нашей стране создается с учетом международных подходов. Это подтверждают и специалисты МАГАТЭ.

Госатомнадзор: радиационная обстановка в Беларуси остаётся стабильной-1

Так, на БелАЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки. Только в 2021 году в эксплуатацию ввели 120 новых пунктов наблюдения по всей стране. Особое внимание в профильном ведомстве уделяют ядерным установкам, используемым в медицине и на производстве.

Госатомнадзор: радиационная обстановка в Беларуси остаётся стабильной-4

Олег Соболев, консультант Госатомнадзора:
В ходе стресс-тестов анализировались природные воздействия, которые у нас на территории могут случиться, самое в том числе невероятное, и каким образом Белорусская атомная электростанция будет отрабатывать эти воздействия. По итогам национального рассмотрения, международного рассмотрения у нас был сформирован национальный план мероприятий. Эти мероприятия позволят поднять ее уровень безопасности еще больше.

Госатомнадзор: радиационная обстановка в Беларуси остаётся стабильной-7

Сегодня территории, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, составляют 12 % от всей площади нашей страны. С помощью использования минеральных удобрений, известкования кислых почв и проведения радиологических исследований удалось наладить производство безопасных продуктов в этом регионе.

# АЭС в Беларуси # общество # Олег Соболев # Фотофакт

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