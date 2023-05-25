Путин: сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно, главным бенефициаром является Армения

Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно четко пробелы озвучил Александр Лукашенко. Более часа лидеры общались за закрытыми дверями в узком составе и без малого два часа – в расширенном. Главной задачей в ЕАЭС остается создание полноценного экономического союза. Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще, подчеркнул Александр Лукашенко. По сути дела, это базовый принцип построения любого союза. Если мы говорим о том, что хотим видеть большой результат. Сошлись ли лидеры во мнении, что нужно ускорять темпы развития реального, а не бумажного союза? Расскажет Алена Сырова.

Если вчерашний большой евразийский день по ощущениям был позитивным и легким, то сегодняшнее утро в Кремле было хмурым. Главы евразийской «пятерки» явно сосредоточенными прибывали прямо к крыльцу большого Кремлевского дворца.

Кроме президента Беларуси. Александр Лукашенко остановил кортеж поодаль и дальше пошел пешком, дав повод и возможность прежде всего российской прессе, которая активно муссировала каждое движение президента Беларуси в предыдущий 9-майский визит, в деталях и в движении рассмотреть его. Как говорится, есть запрос – держите однозначный ответ. Это фирменный стиль Александра Лукашенко, потому, не нарушая традиций, росСМИ не замечают других.

Александр Григорьевич, очень странные и агрессивные заявления звучат из Польши. Некий генерал, который когда-то был заместителем министра обороны Польши, заявляет, что в Беларуси должно произойти некое восстание, что они поддержат боевые действия на территории Беларуси и что Польше нужно к этому готовиться. Вот такие заявления звучат. Лукашенко: «Мы готовы. Пусть приходят». Президент ответил полякам, готовящим мятеж в Беларуси. В одном из кремлевских залов к тому моменту собрались остальные лидеры. Со всеми, кроме премьер-министра Армении, виделись накануне (Пашинян же прилетел к сегодняшнему заседанию), так что краткий разговор до официальной церемонии. Или переговоры в суперузком составе. Дальше классически узкая часть с присутствием членов делегации. Владимир Путин, задавая тон заседанию, начал с фактов о ЕАЭС и успехах отдельных стран, чем вызвал улыбку у тех, кто следит за повесткой и заявлениями очень самостоятельных министров.