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Не забывайте про тренировки! Как подготовиться к экзамену и успешно его сдать?

25 мая 2023 15:34
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За окном цветущий май. Вступительная кампания не за горами. Получить билет во взрослую жизнь и вступить в ряды первокурсников – заветная мечта тысячи белорусских абитуриентов. Как одержать победу в интеллектуальной битве, подскажут опытные педагоги.  

Не забывайте про тренировки! Как подготовиться к экзамену и успешно его сдать?-1

Ольга Мозоль, директор средней школы № 35 г. Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова:
Важно соблюдать режим дня. Ребенку нужно выспаться, поучить можно с утра, но в 12 дня надо все отложить, чтобы вы смогли хорошо отдохнуть и настроиться на благоприятный исход данного экзамена.  

Не забывайте про тренировки! Как подготовиться к экзамену и успешно его сдать?-4

Диана Мелюшина, учитель истории и обществоведения средней школы № 35 г. Минска имени Героя Советского Союза Д. Азизова:
Хорошая подготовка это всего лишь часть победы. Поэтому мы с уверенностью можем говорить о том, что умение учеником владеть собой во время экзамена – это тоже очень важная составляющая. Так же, как и прочное знание по предмету. Здесь очень важно учесть тот фактор, что сдают экзамены не только наши дети. Сдаем и мы, учителя, сдают и родители наших учеников. Преодолеть эмоционально-психологический барьер здесь тоже очень важно. А для этого мы должны вселять в наших учеников уверенность в том, что они владеют учебным материалом, что все пройдет хорошо и что они обязательно получат желаемый результат.  

Не забывайте про тренировки! Как подготовиться к экзамену и успешно его сдать?-7

А вот и еще один лайфхак – для достижения наилучших результатов один предмет разбейте на части и затем учите его короткими сессиями. И не забывайте про тренировки. Физические упражнения отлично борются с тревожностью и повышают самооценку.  

Диана Мелюшина:
В трудный день всем участникам экзаменационного процесса хотелось бы пожелать успехов, везения, удачи, достичь желаемого результата, верить в себя, быть на позитиве. И главное не потерять веру в то, что все будет обязательно хорошо.  

Ольга Мозоль:
Что же можно пожелать нашим ученикам? Не волнуйтесь, сосредоточьтесь, создайте себе благоприятную атмосферу и знайте, что у вас все получится. И побеждает лишь тот, кто ничего не боится.  

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Мозоль # Диана Мелюшина # Вероника Макаревич # Фотофакт

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