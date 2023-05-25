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Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»

25 мая 2023 14:21
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Президент Беларуси отмечает медленное движение в реализации ряда важнейших для развития ЕАЭС вопросов. Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка, – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущее евразийской интеграции 25 мая обсуждают в Москве на заседании Высшего экономического совета. Участие в саммите принимают не только лидеры «пятерки».  

Лукашенко об интеграционной повестке ЕАЭС: «Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще!»

Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»-1

Сегодня в рамках ЕАЭС продолжается работа в области промышленной кооперации. Речь идет о создании трансевразийских компаний, которые будут производить продукцию по полному технологическому циклу. Это пример более тесной кооперации, о которой накануне говорил Александр Лукашенко. Не менее важной задачей для ЕАЭС остается технологическая независимость.  

Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»-4


Фото: сайт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:  
Надо все-таки максимально обеспечивать технологический суверенитет. Даже если рассматривается вопрос привлечения сил дружественных партнеров, то это не значит, что ориентир будет только на это. У нас достаточно компетенций, и мы можем реализовывать много проектов под полный технологический цикл. Речь идет в первую очередь о микроэлектронике, потому что Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании. На постсоветском пространстве это единственная страна и компания, которая имеет сейчас конструкторов, которые делают сам дизайн.  

Результатом заседания станет подписание ряда важнейших документов для будущего развития ЕАЭС.  

# ЕАЭС # Михаил Мясникович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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