Мясникович: «Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании»

Президент Беларуси отмечает медленное движение в реализации ряда важнейших для развития ЕАЭС вопросов. Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка, – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущее евразийской интеграции 25 мая обсуждают в Москве на заседании Высшего экономического совета. Участие в саммите принимают не только лидеры «пятерки».

Сегодня в рамках ЕАЭС продолжается работа в области промышленной кооперации. Речь идет о создании трансевразийских компаний, которые будут производить продукцию по полному технологическому циклу. Это пример более тесной кооперации, о которой накануне говорил Александр Лукашенко. Не менее важной задачей для ЕАЭС остается технологическая независимость.

Михаил Мясникович, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Надо все-таки максимально обеспечивать технологический суверенитет. Даже если рассматривается вопрос привлечения сил дружественных партнеров, то это не значит, что ориентир будет только на это. У нас достаточно компетенций, и мы можем реализовывать много проектов под полный технологический цикл. Речь идет в первую очередь о микроэлектронике, потому что Беларусь обладает большими компетенциями не только в производстве чипов, но и в их проектировании. На постсоветском пространстве это единственная страна и компания, которая имеет сейчас конструкторов, которые делают сам дизайн.

Результатом заседания станет подписание ряда важнейших документов для будущего развития ЕАЭС.