«С июля начинается активная торговля». Когда лучше ехать за школьной формой, чтобы она была дешевле?

С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте рассмотрим, что уже есть в торговой сети. В принципе, ассортимент уже есть, только большинство родителей почему-то просыпаются ближе к концу июля – началу августа, хотя спокойно приобрести это можно уже сейчас.

Николай Завалей, директор универмага «Беларусь»:

Нет, дело в том, что ассортимент есть в течение всего года, мы всегда поддерживаем необходимый перечень и необходимое количество тех товаров, которые пользовались у нас в этом году. Дело в том, что детки растут, кто-то приходит и докупает либо отдельный компонент, либо полностью форму. Екатерина Забенько:

От мая до сентября вряд ли будет существенный скачок, который нельзя предусмотреть. Николай Завалей:

Бывает. Вытягиваются в основном в рост. Екатерина Забенько:

А посмотреть, прицениться: мы возьмем такой размер либо такой. Я так понимаю, что это прошлая коллекция, но она актуальна и сегодня.

Николай Завалей:

Актуальна и сегодня. Она вся есть в наличии, можно как-то ее компоновать, менять. Потому что для мальчика все базовое: костюм, пиджаки, жилеты, жакеты. Для девочек – сарафаны, блузы, платья, брюки. Все это сегодня есть. Сам процесс подготовки и реализации школьной формы состоит из двух частей. Первая часть подготовительная. Мы заключили контракты со всеми производителями, сделали предзаказы. То есть товар отшит, начинает поступать, фактически он уже скоро заканчивается. Второй этап – эта сама реализация школьной формы. Здесь связано с детками. Они сейчас все разъедутся, потом они приезжают. И уже с июля начинается активная торговля. То есть на сегодня в каждом торговом объекте под школьную форму отведено 200 квадратов. Начиная с июля, у нас дополнительно появляются новые торговые точки, мы расширяем до 3,5 тысячи, чтобы было комфортно, чтобы люди пришли и смогли купить, не создавая очередей. Екатерина Забенько:

Что посоветуете родителям более внимательным: прийти и купить (либо хотя бы присмотреться) прямо сейчас или попозже, чтобы появилась новая коллекция, чтобы дети были в том весе и размере, чтобы она точно подошла? Будет ли это влиять на цену? Цена комплекта сейчас из старой коллекции будет ли отличаться от цены новой коллекции?

Николай Завалей:

Все зависит от состава ткани. Цена не меняется. Когда происходит комплексная покупка, мы еще предоставляем максимальные скидки, потому что сегодня помимо одежды мы можем предоставлять рюкзаки, обувь, различные канцелярские товары. Поэтому сегодня по ценовому фактору будет комфортно всем. Екатерина Забенько:

Эти большие скидки будут работать все лето? То есть нельзя бояться, что они закончатся к августу. Николай Завалей:

Да, все лето. С начала июля будут сочетаться и предыдущие коллекции. Уже новая коллекция, которая сегодня поступает, тоже будет выпущена и представлена. С 1 июля мы всех ждем за покупками. Екатерина Забенько:

Чтобы избежать ажиотажа, можно уже начинать присматриваться.