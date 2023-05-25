Лукашенко об интеграционной повестке ЕАЭС: «Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще!»
Президент Беларуси отмечает медленное движение в реализации ряда важнейших для развития ЕАЭС вопросов. Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка, – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа». Будущее евразийской интеграции 25 мая обсуждают в Москве на заседании Высшего экономического совета. Участие в саммите принимают не только лидеры «пятерки».
К расширенному формату очно присоединился президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глобальные вопросы повестки намерены решать также лидеры Таджикистана и Узбекистана – главы этих государств участвуют в разговоре по видеосвязи. Тем для обсуждений много: от технологической независимости до более тесной интеграции в рамках ЕАЭС. Еще до начала саммита глава нашего государства пообщался с прессой. Журналисты просили прокомментировать ремарку президента Казахстана о ядерном оружии, которое у Беларуси и России общее.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Когда речь зашла о ядерном оружии, честно говоря, я даже из-за акустики этой не очень расслышал. А Владимир Владимирович мне говорит, что вот, принято решение по размещению ядерного тактического оружия в Беларуси. Он мне об этом сказал. Я говорю: «Спасибо!» Вот о чем шла речь. Не больше.
Мир вступает в эпоху масштабных преобразований. Он движется к многополярному устройству. Одним из центров принятия решений должен стать Евразийский экономический союз, – подчеркнул Александр Лукашенко, выступая на саммите. Потому критически важная задача – создать полноценный экономический союз без барьеров и ограничений. Президент нашей страны акцентировал внимание на скорости: сделать это необходимо в ближайшее время. И хоть по отдельным направлениям спорные моменты разрешены, не все так гладко.
Александр Лукашенко:
Мы, наконец, продвинулись в вопросах поддержки промышленной кооперации. Подготовлено решение об оказании финансового содействия таким проектам за счет средств бюджета ЕАЭС. Это знаковый документ. И мы ожидаем от него серьезной практической отдачи. Вместе с тем по ряду важнейших вопросов внутренней повестки нашей интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего речь идет о формировании общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка. В узком составе широко об этом говорили. А ведь это основополагающие для наших экономик сферы деятельности. И их актуальность на фоне санкций только возросла. Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции: ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще! Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время.
Лукашенко: «Мы готовы. Пусть приходят». Президент ответил полякам, готовящим мятеж в Беларуси.