Прямой эфир

Трамп передумал вводить повышение пошлин на китайские товары на 90 дней

12 августа 2025 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США продлили отсрочку введения тарифов в отношении Китая на 90 дней. Об этом пишет ТАСС.

Вечером 11 августа президент Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под соответствующим документом, несмотря на то, что срок действия предыдущего тарифного перемирия истек 12 августа.

Решение было принято по итогам переговоров между США и Китаем, прошедших 28-29 июля в Стокгольме. Стороны согласились сохранить режим тарифного перемирия еще на три месяца. 

Ранее, в мае, на заседании в Женеве была достигнута договоренность о взаимном сокращении тарифов: США снизили тарифы на китайские товары до 30 %, а Китай – на 10 % на срок 90 дней с 12 мая.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае разработали установку для уничтожения мусора в космосе
12 августа 2025 10:45

В Китае разработали установку для уничтожения мусора в космосе

На юге Франции полыхают сильнейшие за 75 лет пожары
12 августа 2025 10:38

На юге Франции полыхают сильнейшие за 75 лет пожары

В США мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета – есть жертвы
12 августа 2025 10:36

В США мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета – есть жертвы