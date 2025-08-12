Трамп передумал вводить повышение пошлин на китайские товары на 90 дней

США продлили отсрочку введения тарифов в отношении Китая на 90 дней. Об этом пишет ТАСС.

Вечером 11 августа президент Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под соответствующим документом, несмотря на то, что срок действия предыдущего тарифного перемирия истек 12 августа.

Решение было принято по итогам переговоров между США и Китаем, прошедших 28-29 июля в Стокгольме. Стороны согласились сохранить режим тарифного перемирия еще на три месяца.

Ранее, в мае, на заседании в Женеве была достигнута договоренность о взаимном сокращении тарифов: США снизили тарифы на китайские товары до 30 %, а Китай – на 10 % на срок 90 дней с 12 мая.