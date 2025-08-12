В США мужчина открыл огонь по посетителям супермаркета – есть жертвы

По рассказам очевидцев, злоумышленник подошел к парковке возле супермаркета, на которой находились множество людей и начал по ним стрелять. После этого скрылся с места преступления на угнанной машине, разбил ее, а затем угнал другую из автосалона.

Лиза Дэвис, начальник полиции Остина:

Нападавший был задержан на юге Остина, где и был взят под стражу. Подозреваемый – мужчина около 30 лет. В прошлом у него были проблемы с психическим здоровьем, и ранее его помещали под стражу в экстренном порядке. Это обычно происходят, когда человек сталкивается с кризисом психического здоровья и представляет опасность для себя или окружающих. Сейчас выясняем, что толкнуло его на преступление.

Власти США обеспокоены ростом преступности в стране. Для борьбы с ней и наведения порядка Дональд Трамп даже пошел на беспрецедентные меры, он приказал ввести в Вашингтон национальную гвардию и очистить улицы американской столицы от бездомных. Уровень убийств в городе один из самых высоких США: только в 2025 году уже зарегистрировано 98 насильственных смертей.