Запад-2025 – совместное стратегическое учение Беларуси и России пройдёт с 12 по 16 сентября

На совместное стратегическое учение Беларуси и России «Запад-2025» приглашены наблюдатели из всех государств – участников Венского документа, который является соглашением о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Вместе с тем он отметил, что учение используется странами НАТО как повод для милитаризации. В Министерстве обороны еще раз подчеркнули, что наша страна проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Учение «Запад» – это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск. Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации. С приближением сроков проведения учения действия западных государств и, в первую очередь, сопредельных стран – членов НАТО начали приобретать все более агрессивный характер. В августе – сентябре продекларировано увеличение количества учений Объединенных вооруженных сил Альянса, а также Национальных вооруженных сил с 6 до 10.

Тема предстоящего учения – применение группировок войск, сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, проверка возможностей Беларуси и России по обеспечению военной безопасности, готовности к отражению возможной агрессии.