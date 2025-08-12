В Гомельской области начались соревнования на отечественных комбайнах GS12А1 – это самая массовая модель производства «Гомсельмаш», которая работает на полях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько дней специалисты предприятия и хлеборобы установят, каков максимальный намолот этой машины за 8 часов непрерывной работы. Бороться за победу будут самые опытные механизаторы. Андрей Савчик, например, справляется сам, без напарника – за плечами более 35 уборочных кампаний.

Андрей Савчик, механизатор сельхозпредприятия «Совхоз-Комбинат «Заря»: Хороший комбайн. Уже четвертый сезон он со мной. Не подводит. Бывают рабочие моменты. Соревнования были всегда. Насчет рекордов – в первый раз.

Сергей Марков, заместитель начальника управления маркетинга предприятия «Гомсельмаш»:

Он прошел модернизацию, совершенствовался. Улучшили кабину, увеличили бункер, поставили электронные системы. Он находит свое место в ряду комбайнов. Тем не менее в нынешних реалиях требуется еще большая производительность для определенных хозяйств.

Для эксперимента выбрали четыре хозяйства в разных районах области с лучшей урожайностью культур. Среди них и определят лидера. Итоги полевых соревнований подведут 14 августа.