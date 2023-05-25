Лукашенко: «Мы готовы. Пусть приходят». Президент ответил полякам, готовящим мятеж в Беларуси

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

К сожалению, они мои заявления не слышат, а вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, к революции… Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал (если я понимаю, что об этом речь) говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле... Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят.