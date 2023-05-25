Лукашенко: «Мы готовы. Пусть приходят». Президент ответил полякам, готовящим мятеж в Беларуси

В Москве начинает работу заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно станет юбилейным – 30-м по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в саммите принимает глава нашего государства. До Большого Кремлевского дворца Александр Лукашенко прошелся пешком. Еще до начала заседания белорусский лидер пообщался с прессой.
Журналисты просили прокомментировать ремарку президента Казахстана о ядерном оружии, которое сегодня у Беларуси и России общее. Впрочем, наши страны смотрят в одном направлении по многим вопросам – укрепление интеграции в рамках Союзного государства дает определенные преимущества. Особенно в контексте обеспечения безопасности. Российские журналисты упомянули в том числе недавнее заявление экс-министра обороны Польши, который в своем заявлении призывал поляков поддержать будущее восстание в Беларуси. Ответ Александра Лукашенко, как всегда, исчерпывающий.
«Россия высоко ценит партнерство со всеми государствами». Путин обозначил цели развития ЕАЭС.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
К сожалению, они мои заявления не слышат, а вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, к революции… Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал (если я понимаю, что об этом речь) говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле... Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят.