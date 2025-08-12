Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту

Банковская система должна способствовать росту экономики. Александр Лукашенко сегодня, 12 августа, заслушал доклад председателя правления Национального банка – Романа Головченко – первый с того момента, как он возглавил Нацбанк Беларуси в марте 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания оказались ключевые вопросы, напрямую влияющие на работу банков и состояние экономики страны в целом: уровень инфляции, прибыльность банков, динамика золотовалютных резервов, а также особенности проведения трансграничных платежей в условиях действующих санкций. Отдельное внимание было уделено развитию крипторынка в Беларуси. Обсуждалось его текущее состояние и перспективы для белорусской экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Специалисты наблюдают за тобой. И совокупная прибыль неплохая в системе банков. Правда, не очень понимаю, это хорошо или плохо. Когда ты был премьер-министром, ты говорил, что это плохо, что деньги банки оттягивают.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Конечно, хорошо. Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики.

Александр Лукашенко:

Это очень важно, чтобы не получилось так, что будучи премьером, деньги у банков стремился забрать, все время меня туда подталкивал. В банках «лишних» денег быть не должно. И прибыль – все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики.

О трансграничных платежах в условиях санкций, объем там, как меня информируют, снижается. Инфляция у нас немножко ускорилась, но процесс регулируемый. Как мы здесь будем регулировать, чтобы не попали в какую-то ситуацию, что потом выкарабкиваться будет очень сложно. Золотовалютные резервы выросли, но надо понимать, что и золото подорожало.