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Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту

12 августа 2025 10:42
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Банковская система должна способствовать росту экономики. Александр Лукашенко сегодня, 12 августа, заслушал доклад председателя правления Национального банка – Романа Головченко – первый с того момента, как он возглавил Нацбанк Беларуси в марте 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту-2

В центре внимания оказались ключевые вопросы, напрямую влияющие на работу банков и состояние экономики страны в целом: уровень инфляции, прибыльность банков, динамика золотовалютных резервов, а также особенности проведения трансграничных платежей в условиях действующих санкций. Отдельное внимание было уделено развитию крипторынка в Беларуси. Обсуждалось его текущее состояние и перспективы для белорусской экономики.

Как мы будем действовать дальше? Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. Подробности здесь.

Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Специалисты наблюдают за тобой. И совокупная прибыль неплохая в системе банков. Правда, не очень понимаю, это хорошо или плохо. Когда ты был премьер-министром, ты говорил, что это плохо, что деньги банки оттягивают.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Конечно, хорошо. Мы начали прибыль банков правительством изымать и направлять их на финансирование экономики.

Александр Лукашенко:
Это очень важно, чтобы не получилось так, что будучи премьером, деньги у банков стремился забрать, все время меня туда подталкивал. В банках «лишних» денег быть не должно. И прибыль – все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики.

О трансграничных платежах в условиях санкций, объем там, как меня информируют, снижается. Инфляция у нас немножко ускорилась, но процесс регулируемый. Как мы здесь будем регулировать, чтобы не попали в какую-то ситуацию, что потом выкарабкиваться будет очень сложно. Золотовалютные резервы выросли, но надо понимать, что и золото подорожало.

Лукашенко: экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала её росту-6

Во время доклада Роман Головченко вручил главе государства золотую монету «Славянка». Она изготовлена в Беларуси. Ранее подобные монеты по заказу Национального банка выпускались за рубежом – сначала в странах Евросоюза, а затем в дружественных государствах. Подарок пополнит музей Дворца Независимости.

# Александр Лукашенко # Роман Головченко # Национальный банк Республики Беларусь

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